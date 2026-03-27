Sospechoso del atentado contra Alas Chiricanas será extraditado a Panamá

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Venezuela aprobó la extradición de Ali Zaki Hage Jalil, el principal sospechoso del atentado terrorista perpetrado contra la compañía Alas Chiricanas y que cobró la vida de 21 personas en 1994.

De concretarse la extradición, que fue aprobada este viernes, Ali Zaki Hage Jalil enfrentaría un proceso judicial en Panamá.

La captura de Ali Zaki Hage Jalil se registró en noviembre pasado en Isla Margarita en Venezuela, luego de una alerta roja emitida por Panamá, detalló la cancillería.

"El requerido, es de nacionalidad colombiana por nacimiento y venezolana por naturalización, lo cual introducía complejidades jurídicas, ya que la legislación venezolana limita la extradición de sus nacionales", explicó la Cancillería quien añadió que "la solicitud panameña fue debidamente recibida por la Cancillería venezolana y el caso avanzó al ámbito judicial".

La Cancillería recordó que las autoridades estadounidenses, también han mostrado interés en el caso, puesto que hay ciudadanos estadounidenses víctimas, y que existen indicios de la vinculación del detenido con una organización terrorista internacional.

Panamá presentó formalmente la solicitud de extradición de Hage Jalil ante Venezuela en enero del 2026, "cumpliendo con los canales diplomáticos establecidos entre ambas naciones".

Lo anterior, destaca la Cancillería, "permitió la aprobación de la extradición del principal sospechoso, lo que representa un avance significativo en el proceso, y abre la fase de coordinación para su entrega y eventual judicialización.

Las autoridades de Panamá seguirán trabajando para que se conozca la verdad, se determinen las responsabilidades y que los culpables sean sancionados de manera ejemplificadora, sentencia el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El suceso

El atentado terrorista contra Alas Chiricanas se registró el 19 de julio de 1994, y al día anterior, se dio uno en Argentina contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Entre los 21 fallecidos había tres ciudadanos norteamericanos y doce empresarios miembros de la comunidad judía.

Ali Hawa Jamal, quien también murió en el atentado, fue identificado como el terrorista suicida que introdujo la bomba en el avión.

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El grupo Ansar Allah, que el gobierno de los EE. UU. ha determinado ser un alias de Hezbolá, se atribuyó el atentado de Alas Chiricanas.

Mientras que en Argentina la causa fue investigada por el fiscal Alberto Nisman quien acusó formalmente, al gobierno de Irán de aquel entonces, de planificar el atentado y a Hezbola de ejecutarlo.

El fiscal Nisman fue asesinado días antes de poder imputar a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, entre otros, al considerar existía un supuesto intento de encubrir a los iraníes acusados en esa causa.

