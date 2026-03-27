Propuesta para cobrar $10 a pasajeros en tránsito impactará de forma negativa, reiteran autoridades

El rechazo al anteproyecto de Ley 131 que busca establecer una Tasa de Uso Aeroportuario de $10 para los pasajeros en tránsito por el Aeropuerto Internacional de Tocumen continúan ganando apoyo.

José Ruiz, gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, señaló que de ponerse esta medida, "el aeropuerto no va a crecer, eso impacta directamente al país”.

Señaló que el 74% de todos los pasajeros que pasan por el aeropuerto es tránsito, al impactar eso de esa manera, las aerolíneas se empiezan a irse o para su crecimiento, y "esto no generaría más plata para el país".

Deacuerdo a Ruíz tienen varias negociaciones sobre la mesa y al hablar de una propuesta como esta provoca que muchas cosas se paralicen. "A mí me han llamado en los últimos días, diferentes aerolíneas", dijo.

Por su parte, la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, considera que una medida como esta restaría competitividad



"Estamos empezando a posicionarnos y vamos por buen camino... ¿para qué restarnos esta competitivdad?", indicó De León.

Añadió: "Nuestro enfoque sería, más allá de buscar impuestos que afecten eso, es ver iniciativas que nos ayuden a buscar más líneas aéreas, aumentar nuestra conectividad".

Durante la semana, gremios de diferentes sectores también habían mostrado su descontento con esta posible medida.