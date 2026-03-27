Este viernes se registro un incendio en Villa Grecia (Panamá Nortes) específicamente en un depósito de una empresa que se dedica a la fábrica de línea blanca y muebles.

Al lugar se apersonó personal del Cuerpo de Bomberos de Panamá para sofocar las llamas. Un incidente que ha movilizado a gran cantidad de bomberos de diversas estaciones.

Han necesita varios carros de cirternas para poder tener la presión necesaria para hacer su trabajo.

Aunque el incendió fue declarado, las autoridades señalaron que se mantiene bajo control.

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