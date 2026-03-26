Nataly Delgado promete dar un buen espectáculo en su pelea ante Yoselin Fernández

La panameña Nataly Delgado prometió "dar un buen espectáculo", cuando se enfrente este sábado a Yoselin Fernández, de Venezuela, en la pelea principal de la velada "Defendiendo la Casa", que se realizará este sábado en el Centro de Convenciones Crowne Plaza, en Managua, Nicaragua.

Delgado, que realizará la segunda defensa de su título mundial interino supermosca (115 libras) de la AMB, manifestó a los medios nicaragüenses: "Me he preparado muy fuerte para dar un buen espectáculo".

Tanto, Delgado como la venezolana Fernández tendrán su primer reto hoy, la báscula, en el pesaje oficial pactado para las 11:00 a.m. (hora panameña).

En la conferencia de ayer, Yoselin Fernández no estuvo presente, debido que se encontraba viajando a tierras pinoleras.

Nataly Delgado llega a este combate con marca de 19 victorias, 7 derrotas, 2 empates y con 5 nocauts.

Mientras que la venezolana Fernández tiene un registro de 16 triunfos, 7 derrotas, 9 KO.

Otra que verá acción es la guatemalteca, residente en Panamá, Yanissa Castrellón, que se enfrentará a la nicaragüense Roxana Mendoza, por el título Fedelatín de la AMB en las 115 libras.

Castrellón tiene marca de 4 derrotas y 4 victorias y su rival Mendoza está invicta con 8-0.