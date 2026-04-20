Preocupación es que China vea retenciones como un tema técnico

La retención de buques de bandera panameña en puertos chinos es considerado de "extrema preocupación" por las autoridades locales.

Carlos Arturo Hoyos, viceministro de Relaciones Exteriores, lo considera de tal magnitud porque su contraparte lo cataloga como un asunto político, a pesar de las desproporcionalidad de las retenciones.

"La preocupación de nosotros es que se mantenga dentro de lo técnico, que no haya trascendencia política que afectan intereses hasta de China, países proveedores y aquellos que son el destino final de la mercancía", declaró el vicecanciller.

Y es que las conversaciones diplomáticas que se han sostenido con China, por medio de la embajadora Xu Xueyuan, ellos apuntan a que es un tema técnico regulatorio y no es político.

Pero, las cifras no cuadran.

De acuerdo con Hoyos, el crecimiento en retenciones es desproporcional al histórico y eso es lo que llama la atención y lo que es preocupante.

"Los incrementos están casi en 4x; 400% mas en retenciones", precisó.'



El vicecanciller afirmó que el Gobierno tiene medidas alternas si esto no arreglan esta situación, las que se anunciarán en el caso de que se estén ejecutando.

Hay preocupación en el mercado por esta situación, debido a que afecta al comercio internacional y no solamente a Panamá y China.

El modus operandi es que empiezan a revisar los barcos de manera excesiva para demorarlos y convertir la bandera en un dolor de cabeza marítimo.

Esta situación se ha recrudecido, luego de la salida de Hutchinson de los puertos panameños.

Hoyos manifestó que China plantea que aplican sus medidas de control, pero para Panamá es difícil determinar que sea eso, a ciencia cierta.

"Siempre va a existir retenciones, porque en el mundo portuario esto es así, pero no a ese número", señaló.

Relaciones

Para el vicecanciller las relaciones diplomáticas con China, tiene muchos temas de "alta tensión".

Y a su juicio, es algo a lo que están acostumbrados en la Cancillería panameña, que es manejar crisis.

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"Esta es una crisis importante, que de alguna forma u otra trasciende a Panamá y está inmersa dentro de la crisis más global que estamos viviendo y nosotros tenemos, simplemente, nuestro objetivo número uno que es preservar los intereses de la República.

Panamá formalizó relaciones diplomáticas con China en 2017 y tras el ascenso al poder del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han pasado por una difícil situación, que se ha concretado en hechos como la salida del país de acuerdo de la Franja y la Ruta que tenía con el gigante asiático.

Y la tensión más reciente ha sido la declaratoria de inconstitucionalidad de los contratos de Hutchinson, empresa china que administraba los puertos de Balboa y Cristóbal, por parte de la Corte Suprema de Justicia.

El Gobierno panameño cedió la administración de ambos puertos a filiales de las compañías navieras Maersk y MSC.

Hutchinson ha respondido con arbitrajes contra el Estado panameño.

Según Hoyos, el Gobierno está tratando de que estas diferencias no se conviertan en un conflicto entre varias naciones.