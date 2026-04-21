Avanzan investigaciones por insumos médicos vencidos valorados en $2.5 millones en la CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que continúan las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público, luego de la denuncia presentada por el director general, Dino Mon, relacionada con el vencimiento de insumos médicos valorados en aproximadamente 2.5 millones de dólares.

“Desde el inicio de nuestra gestión hemos impulsado una política de cero tolerancia, que ya empieza a rendir frutos en beneficio del Estado y de la institución”, expresó el director Mon.

Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público ha realizado diligencias de inspección ocular en los depósitos de la CSS ubicados en Felipillo y El Crisol, y continuarán en los demás centros de distribución a nivel nacional.

Durante estas diligencias se ubicaron insumos médicos quirúrgicos, equipos para administración de soluciones, venoclisis, guantes, respiradores, suturas, bandejas de anestesias, entre otros artículos que se encontraban vencidos, así como también se obtuvo documentación que será incluida en las investigaciones.

La CSS valora el impulso que el Ministerio Público ha dado a las investigaciones y reitera que la institución mantendrá la cooperación irrestricta a fin de esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y procurar una administración eficaz, responsable y transparente de los recursos que pertenecen a todos los asegurados.