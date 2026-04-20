El Gobierno Nacional derogó el polémico decreto No.10 de 16 de abril de 2026, que regulaba a las plataformas digitales que brindan el servicio de transporte de pasajeros e instaló una mesa para presentar una nueva propuesta.

Y esta mesa de trabajo estará conformada por tres ministerios (Gobierno, Economía y Finanzas, y Comercio e Industrias), una autoridad (Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre) y la Dirección General de Ingresos.

En un espacio de tres meses, como mínimo, autoridades de dichas entidades deberán reunirse con las partes involucradas (plataformas y transportistas) para presentar una nueva norma que regule el servicio.

Este es un tema que genera diferencias desde hace años, cuando las plataformas llegaron al país, sin que haya existido un acuerdo satisfactorio para las partes.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, consideró que más que un aviso de operaciones para los vehículos adscritos a estas plataformas, debe haber un listado de los conductores.

"Esas son empresas internacionales, reconocidas internacionalmente; Panamá da derecho a la libre empresa y debe tener, por lo menos, un registro de los conductores", manifestó el titular.

Al respecto, Giulia De Santics, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), considera que lo que debería hacer el Gobierno es regular para mejorar el servicio de los taxis amarillo.'

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días solo duró el Decreto No.10 que regulaba las plataformas digitales de transporte selectivo. 90

días, como mínimo, tendrá una mesa de trabajo para presentar otra propuesta.

Al igual que Moltó, De Santics piensa que se debe formalizar el servicio de los conductores de las plataformas, ya que están ejerciendo una profesión.

Este lunes hubo caravanas tanto de taxistas como de conductores de las plataformas digitales.

En tanto, el diputado Ernesto Cedeño presentó una demanda de nulidad contra el decreto, horas antes de que fuera derogado por el presidente José Raúl Mulino, mediante el Decreto Ejecutivo No.11 de 20 de abril de 2026.