Proyectan la construcción de un anexo materno infantil

El Hospital San Miguel Arcángel presentó al Consejo Municipal de San Miguelito, un anteproyecto para crear un anexo materno infantil dentro de sus instalaciones.

Rafael De Gracia, director médico del hospital, describió que el edificio tendrá cuatro plantas y estaría dedicado a los servicios de Ginecología, Obstetricia, Neonatología y Pediatría.

En la planta baja se ubicarían nuevos estacionamientos, mientras que en el primer nivel estaría la sala de parto y los servicios de urgencias de Ginecología y de Pediatría.

De Gracia argumentó que con este paso, se separaría el servicio de urgencias de niños del de adultos que, en la actualidad, están juntos, situación que no es agradable.

En el segundo nivel estarán las salas de Pediatría y Neonatología, mientras que en un tercer nivel se ubicarán las salas de hospitalización de Ginecología y Obstetricia.

Con este proyecto, se sumarían 153 camas adicionales a las 217 con que cuenta en la actualidad el hospital de segundo nivel.

El director médico del hospital de San Miguelito resaltó que con la construcción del anexo, se liberaría espacio para medicina interna, cirugía y ortopedia, que son especialidades de alta demanda.

33

servicios medico quirúrgicos se brindan en el hospital. 153

camas tendría el anexo materno infantil, lo que ampliaría la capacidad del hospital con más espacios disponibles.

Por otra parte, se contempla construir una sala de parto integrada, con suficiente espacio para los familiares de la madre.

El costo del anexo se ha estimado entre $27 y $35 millones y el anteproyecto ya fue presentado a las autoridades del Ministerio de Salud.

Los concejales del Municipio de San Miguelito apoyaron la propuesta y se ofrecieron para gestionar una reunión con el ministro de Salud o que este acuda al Consejo Municipal.

El Hospital San Miguel Arcángel funciona desde 1998 en una estratégica ubicación al que no solo llegan pacientes de San Miguelito, sino de Panamá Norte y hasta de Panamá Metro y Panamá Oeste.

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Cuenta con 844 trabajadores y 33 servicios médico quirúrgicos.