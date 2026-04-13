Russo: 'Mis actos hablarán por mí'

"La Defensoría del Pueblo va a estar donde los Derechos Humanos lo necesiten", fue la expresión de la nueva encargada de la entidad, Ángela Russo Mainieri, luego de tomar posesión de su cargo.

La exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia fue elegida como Defensora del Pueblo el 8 de abril por el Pleno de la Asamblea Nacional.

Fue escogida por 37 diputados, a pesar de que no estaba en la lista de seleccionados que elaboró la comisión de Gobierno de la Asamblea.

Al respecto, Russo manifestó que ella respeta las normas constitucionales que disponen que es el Pleno de la Asamblea el que designa al Defensor del Pueblo y no una comisión.

"Si usted ve que los diputados, en su conjunto, representan al pueblo, un nombramiento de esta categoría no puede ser hecho por un grupo de personas", planteó la defensora.

Sobre su independencia e imparcialidad en el puesto que ocupará, Russo declaró que sus actos hablarán con ella.

Enfatizó que siempre ha sido mujer muy independiente, como lo demostraron sus fallos y salvamentos de voto, cuando estuvo en el Palacio Gil Ponce.



La Defensoría del Pueblo fue creada en 1997, bajo la presidencia de Ernesto Pérez Balladares. El primer defensor fue el jurista Ítalo Antinori.

Han sido dos leyes las que ha tenido la institución. La primera fue la Ley No.7 de 5 de febrero de 1997 y la segunda, la Ley No.504 de 18 de diciembre de 2025.

Los tres últimos Defensores del Pueblo fueron Lilia Herrera Mow (2013-2016), Alfredo Castillero Hoyos (2016-2019) y Eduardo Leblanc González (2020-2026).

Ángela Russo obtuvo 37 votos.

"Yo necesito trabajar, empezando por escuchar a las personas", dijo a los medios de comunicación.

Russo tomó posesión en la presidencia del Órgano Legislativo ante la presencia del presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, y el secretario general, Carlos Alvarado.

Se pensaba que sería en el hemiciclo, sin embargo, en una nota informativa, el Legislativo informó que la ceremonia se realizó conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Resolución No. 45 del 9 de marzo de 2026.

El documento dispone que, una vez culminado el proceso de elección, la persona designada para el cargo debe ser juramentada ante el presidente de la Asamblea Nacional.

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"Asumo este cargo con mucha responsabilidad, consciente de lo que implica esta labor, respetando la institución y comprometida con todas las personas que integran la sociedad panameña", manifestó la defensora ante las autoridades legislativas.