Embajador de EE.UU. ya sabe qué reveló informe del Puente de Las Américas

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera informó que conoció de primera mano el resultado del informe técnico sobre el Puente de las Américas, documento que ya fue entregado a las autoridades panameñas.

La evaluación fue elaborada por el equipo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Este informe se realizó luego del incendio registrado el lunes pasado en el puente, situación que encendió las alertas sobre posibles afectaciones en la estructura de esa transitada vía.

De acuerdo con lo indicado, el análisis técnico permitió revisar las condiciones del puente tras el incidente, tomando en cuenta su antigüedad y el alto volumen de tráfico que soporta a diario.

Este tipo de inspecciones busca determinar si hubo daños y establecer las acciones necesarias para garantizar su funcionamiento seguro.

Marino señaló que la "Administración (del presidente estadounidense Donald) Trump continúa respaldando a Panamá en estos trabajos, enfocados en garantizar la seguridad de esta infraestructura vital.

Asimismo, reiteró que el acompañamiento técnico responde a la importancia estratégica del puente para la movilidad del país.

El Puente de las Américas es una de las principales conexiones sobre el Canal de Panamá, por lo que cualquier evento como el incendio obliga a una revisión detallada.