ANTAI archiva proceso contra Dino Mon, director de CSS por viaje a Brasil

Dino Mon, director de la Caja de Seguro Social, informó que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) decidió cerrar y archivar el proceso en su contra, luego de revisar la documentación relacionada con un polémico viaje a Brasil.

Según el comunicado, la Resolución No. ANTAI-AL-320-2026 del 6 de abril de 2026 concluyó que la entidad no tiene competencia para iniciar un examen administrativo sobre los hechos denunciados.

No obstante, el funcionario aseguró que compareció de forma voluntaria y entregó toda la información requerida.

La ANTAI confirmó que Mon presentó de forma voluntaria, exhaustiva y organizada las pruebas que certifican el cumplimiento de todos los protocolos. Entre la documentación aportada destaca la notificación previa a la Junta Directiva de la CSS, las autorizaciones del Órgano Ejecutivo y las gestiones realizadas ante el departamento de Recursos Humanos.

La documentación detalló que el viaje inicialmente estaba programado para el 23 de marzo de 2026 hacia São Paulo, Brasil, con retorno el 29 de marzo. Posteriormente, el funcionario decidió adelantar su salida al 19 de marzo, utilizando su tarjeta de crédito personal y manteniendo la misma fecha de regreso.

También se verificaron pagos adicionales realizados con su tarjeta personal, incluyendo un vuelo desde Río de Janeiro hacia Panamá el 22 de marzo de 2026, así como otro trayecto con destino a São Paulo el 24 de marzo de 2026.

Tras revisar toda la información presentada, la autoridad determinó el cierre y archivo del proceso, dando por aclarados los hechos relacionados con el viaje.