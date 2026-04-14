PANAMÁ

Karina Linnette no confirmó ni negó su relación con K4G

Publicado 2026/04/14 09:15:00
  • Redacción / ey@epasa.com / @PanamaAmerica

Karina Linnette se negó a confirmar o negar su supuesta relación con K4G. Reconoció admiración por el productor, pero evadió la pregunta.

Karina Linnette y K4G. Fotos: Instagram

Karina Linnette y K4G. Fotos: Instagram

Noticias Relacionadas

Hace algunos meses empezó el rumor de que el productor K4G y Karina Linnette tienen una relación, sin embargo, ninguno ha confirmado o negado la relación.

Cuando empezaron a circular imágenes de la pareja fue el productor quien dijo que se trataba de inteligencia artificial (IA). Ahora fue la presentadora de Show TVN la que se negó a disipar las especificaciones.

Franklyn Robinson le consultó sobre su relación con K4G y ella simplemente evadió la pregunta varias veces.

Karina Linnette no negó ni confirmó la existencia de una relación, aunque sí reconoció su admiración por el músico.

Google noticias Panamá América

Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.

Clasiguía