PANAMÁ
Karina Linnette no confirmó ni negó su relación con K4G
- Redacción / ey@epasa.com / @PanamaAmerica
Karina Linnette se negó a confirmar o negar su supuesta relación con K4G. Reconoció admiración por el productor, pero evadió la pregunta.
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Hace algunos meses empezó el rumor de que el productor K4G y Karina Linnette tienen una relación, sin embargo, ninguno ha confirmado o negado la relación.
Cuando empezaron a circular imágenes de la pareja fue el productor quien dijo que se trataba de inteligencia artificial (IA). Ahora fue la presentadora de Show TVN la que se negó a disipar las especificaciones.
Franklyn Robinson le consultó sobre su relación con K4G y ella simplemente evadió la pregunta varias veces.
Karina Linnette no negó ni confirmó la existencia de una relación, aunque sí reconoció su admiración por el músico.
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