Karina Linnette no confirmó ni negó su relación con K4G

Hace algunos meses empezó el rumor de que el productor K4G y Karina Linnette tienen una relación, sin embargo, ninguno ha confirmado o negado la relación.

Cuando empezaron a circular imágenes de la pareja fue el productor quien dijo que se trataba de inteligencia artificial (IA). Ahora fue la presentadora de Show TVN la que se negó a disipar las especificaciones.

Franklyn Robinson le consultó sobre su relación con K4G y ella simplemente evadió la pregunta varias veces.

Karina Linnette no negó ni confirmó la existencia de una relación, aunque sí reconoció su admiración por el músico.