Habrá Agroferias del Ima en diferentes puntos del país

El Instituto de Mercadeo Agropecuario anunció que este miércoles se realizarán agroferias en diferentes puntos del país.

En Panamá la feria tendrá lugar en la antigua piquera de buses en la Calle 6ta. Don Bosco corregimiento del mismo nombre.

Por su parte, en la provincia de Veraguas el evento tendrá lugar en la cancha techada de Llano de Catival, distrito de Mariato.

Por su parte, en Herrera la feria tendrá lugar en la Casa Comunal de La Candelaria, distrito de Pesé.

Mientras que en Bocas del Toro, la cita es en la Barriada 14 de abril, en Barranco Adentro, distrito de Changuinola.

En Los Santos se hará a un contado de la iglesia de El Ejido en el distrito de Los Santos y en la comarca Ngäbe Buglé se hará en la cancha comunal de Llano Tugrí, distrito de Müna.

Todas las ferias inician desde las 8:00 a.m. y el Ima recuerda llevar bolsa reutilizable y la cédula.