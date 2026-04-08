Tercera convocatoria de seguro colectivo para empleados de aeropuertos

Por tercera vez, el Aeropuerto Internacional de Tocumen publicó la convocatoria para contratar pólizas de seguro de vida y de salud para los trabajadores de la terminal aérea y los aeropuertos regionales bajo su administración.

El precio de referencia se mantiene en 5 millones 466 mil 333 dólares con 60 centavos ($5,466,333.60).

Al conocerse el pliego de cargos, luego de dos convocatorias declaradas desiertas, en este acto público se ha omitido la reunión previa, mientras que la apertura de propuestas económicas se adelantó para el lunes, 20 de abril.

La licitación comprende la adquisición de seguros colectivos de vida y de enfermedad y hospitalización para 1,854 de los aeropuerto de Tocumen, Panamá Pacífico, Río Hato, Colón y David por un periodo de 36 meses o tres años.

Beneficiaría a colaboradores entre 18 y 65 años con un límite de responsabilidad de $30 mil.

Los seguros cubrirían muerte por cualquier causa, muerte accidental y desmembramiento, incapacidad total o permanente, adelanto por gastos funerarios, triple indemnización por muerte en accidentes específicos, adelanto de capital por enfermedad terminal y en el caso de cáncer había una suma adicional de $10.000.00.

Se pagará por muerte accidental si el asegurado muere como consecuencia directa de un accidente e independientemente de cualesquiera otras causas.'



Con la actualización normativa que sufrió el Aeropuerto de Tocumen, pasó a administrar otros cuatro aeropuertos regionales.

Todavía no se ha avanzado en la concesión de los aeropuertos regionales. El primero debía ser el Enrique A. Jiménez, de Colón.

En las dos convocatorias anteriores, solo dos aseguradoras se interesaron por ofrecer las pólizas de vida, salud y hospitalización.

Este seguro colectivo es de amplia cobertura para los trabajadores de los aeropuertos en materia de vida, enfermedad y hospitalización.

El monto se desembolsará a la presentación del certificado de defunción del asegurado y tan pronto se confirme la causa accidental de la muerte.

No hay indemnización alguna si la muerte sobreviene después de un año de haber ocurrido el accidente.

Este beneficio estará en vigor hasta el cumpleaños número 70 del asegurado.

Estos seguros son incentivos adicionales de los trabajadores obtenidos mediante una convención colectiva de trabajo.

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El objetivo es tratar de disminuir el ausentismo y mejorar la productividad laboral, toda vez que los trabajadores tienen acceso a una atención médica oportuna.

Antecedentes

La primera convocatoria para contratar los seguros colectivos se realizó el 9 de diciembre del año pasado.

En ese acto público participaron dos aseguradoras, que fueron Mapfre, que ofreció $6.4 millones, y Assa, con una oferta de $7.9 millones.

Fue declarada desierta, el 26 de diciembre de 2025, luego que la comisión verificadora determinara que los proponentes no cumplieron con la totalidad de los requisitos mínimos establecidos en el pliego de cargos.

En una segunda convocatoria, publicada el 11 de febrero de este año solo participó la aseguradora Mapfre que presentó propuesta por el mismo monto, $6.4 millones.

No obstante, la comisión verificadora determinó que la compañía no cumplió con la totalidad de los requisitos mínimos obligatorios, por lo que el pasado 19 de marzo, la gerencia del aeropuerto decidió declarar desierto el acto público, nuevamente.