Viáticos son esenciales para recuperar inversión

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, resaltó la importancia del uso de viáticos para los altos cargos que deben viajar al exterior.

En este sentido, Chapman señaló que las reuniones que han tenido con inversores y calificadoras ha sido por videoconferencia, porque la ley no permite que se realicen esos viajes.

Chapman agregó que el país depende de los mercados internacionales y hay una presión enorme de los inversores, que prestan su dinero, para que él y su equipo vayan a verlos.

De acuerdo con el ministro, hay tareas puntuales que el Estado debe hacer, por lo que es importante que el canciller, Javier Martínez-Acha, por ejemplo, vaya y haga cabildeo en Europa para que el país salga de las listas discriminatorias.

A Chapman no le cabe la menor duda de que con el tema del viático puede haber abuso, no obstante, considera que no hay que generalizar, sino enfocarse y atacar el problema.