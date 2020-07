Revelan oscuros secretos de la familia Trump

Durante la mayor parte de su vida, Mary L. Trump fue relegada por su propia familia.

Su tío, el presidente Donald J. Trump, menospreció durante años al padre de Mary —su hermano, Fred Trump Jr., un alcohólico que murió cuando Mary Trump era una adolescente.

El abuelo de Mary, Fred Trump padre, odiaba a la madre de Mary, a quien culpaba del problema con la bebida de Fred Trump Jr., afirman documentos judiciales. Su tía, la hermana del presidente, alguna vez acusó a Mary Trump y a su hermano de ser “nietos ausentes” en una declaración legal.

Hasta cuando Mary Trump pasaba la Navidad con su familia, a su abuelo frecuentemente le molestaba lo que él consideraba como su naturaleza irrespetuosa. Su delito, revelan los documentos judiciales: presentarse vistiendo un suéter holgado.

El estatus de marginada de Mary Trump culminó en 1999, cuando Fred Trump padre murió y ella descubrió que ella y su hermano habían sido excluidos de su testamento. La disputa por el testamento se convirtió en una riña legal, cuyos detalles quedaron protegidos bajo un acuerdo de confidencialidad al que Mary Trump, de 55 años, se adhirió durante casi 20 años.

Sin embargo, la historia de esa lucha —y otras nuevas denuncias— ahora han salido a la luz con la publicación de las memorias de Mary Trump. El libro y los documentos jurídicos que nunca han sido divulgados revelan una larga saga de avaricia, traición y pleitos internos que exponen lo que Mary Trump ha descrito como un legado familiar de oscuridad y disfuncionalidad.

Su libro, “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” (Demasiado y Nunca Suficiente: Cómo Mi Familia Creó al Hombre Más Peligroso del Mundo), plantea afirmaciones que Mary Trump retrata como secretos de familia, como el que un joven Donald Trump le pagó a alguien para que presentara su SAT, la prueba estandarizada para ingresar a la universidad. También sostiene que Maryanne Trump Barry, hermana de Donald Trump y exjueza federal, lo consideraba “un payaso” que “no tenía principios”.

Mary Trump, quien es psicóloga clínica, cataloga a su abuelo —Fred Trump padre, papá del presidente— como un “sociópata” que dañó a sus hijos. Mary Trump concluye que el comportamiento de Fred Trump padre provocó que el presidente adoptara el bullying y otras conductas agresivas para disfrazar sus propias inseguridades.

Una vocera de la Casa Blanca dijo que el libro servía al “interés financiero” de Mary Trump. Aseguró que el presidente describió su relación con su padre en términos cálidos y calificó la acusación sobre el SAT como “completamente falsa”.

Mary Trump y su hermano, Fred Trump III, fueron los únicos hijos de Fred Trump Jr., el hermano mayor de Donald Trump, y de Linda Clapp Trump. Fred Trump Jr. se convirtió en piloto y luchó con el alcoholismo.

En el libro, Mary Trump escribe que su tío Donald se unía a su abuelo para ridiculizar a su padre. Sus padres se divorciaron en 1971 y Fred Trump Jr. murió de un infarto a los 42 años en 1981.

Sus hijos, quienes ya habían recibido 400 mil dólares cada uno en el fideicomiso de su abuelo, heredaron un 20 por ciento de la participación que se le había otorgado a su padre en bienes Trump, pero se mantuvieron al margen de la familia.

A Fred Trump padre nunca le había caído bien Linda Trump, de acuerdo con testimonio en una batalla por su testamento, y le preocupaba que cualquier dinero que dejara a sus nietos terminara en manos de Linda.

Fred Trump padre también miraba con desdén a Mary Trump y a su hermano debido a lo que él percibía como una mala ética de trabajo fomentada por heredar el dinero de su padre, según el testimonio de John Walter, primo de Donald Trump, en la disputa del testamento.

Cuando el testamento de Fred Trump padre tuvo revisiones en 1991, le dejó 202 mil dólares a cada nieto, incluyendo Mary Trump y Fred Trump III. La mayor parte de la fortuna Trump iba a pasar a sus cuatro hijos vivos. Sus otros nietos con el tiempo heredarían la porción de sus padres. Sin embargo, Mary Trump y Fred Trump III fueron excluidos de la porción que habrían recibido si su padre hubiese estado vivo.

Nueve meses después de que Fred Trump padre murió el 25 de junio de 1999, Mary Trump y Fred Trump impugnaron esa decisión en un tribunal de Nueva York, donde argumentaron que su abuelo había sufrido de demencia y que sus hijos lo habían manipulado para influir en la manera en que estaba redactado el testamento.

Una semana después, una empresa familiar de Trump suspendió el seguro de salud para Mary Trump, su madre, hermano y la familia de su hermano, incluido el hijo de nueve meses de Fred III, William, quien padecía parálisis cerebral. “Mis amorosos tías y tíos, en una expresión de su infinita preocupación por William, estaban más que dispuestos a poner en peligro su cuidado para castigarme a mí y a mi hermana”, dijo en su declaración jurada.

Los Trump resolvieron sus disputas en abril del 2001. Como parte del acuerdo, Mary y Fred III recibieron un pago en efectivo no divulgado y accedieron a entregar la participación del 20 por ciento que habían heredado de su padre.

Después de que The Times reportó en el 2018 sobre las cuestionables valuaciones de los activos familiares en bienes raíces, Mary Trump concluyó que los habían engañado a ella y a su hermano en el acuerdo, como mencionó en las vísperas de la publicación de su libro.

Cuando su tío anunció que se iba a postular a la presidencia en junio de 2015, Mary Trump no dijo nada, por temor a no ser escuchada, escribió en el libro.

La noche de las elecciones, Mary Trump tuiteó: “La peor noche de mi vida”.

Mary Trump se ha distanciado de su hermano, con quien estuvo muy unida durante el conflicto familiar sucedido años atrás. En una declaración emitida el mes pasado, Fred III se distanció del libro de su hermana y dijo que el acuerdo legal había sido generoso y que su hijo estaba en muy buena situación.