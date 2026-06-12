Enredos

El cierre de la semana estuvo marcado por enredos por los lados de los neonatos. Al paso que van no va a quedar ninguno en esa bancada. Es verdad ese dicho de que cuándo el río suena es porque piedras trae.

Necedad

¡No se quedó callada! La abogada a quien atacan solo porque a unos cuantos gatos no les agrada a quién representa, contestó a la tía comunicadora que viene con cizañas. ¡A aguantar callada!

Cuidado

A los empleadores juega vivo que contratan a personas que no cuentan con los papeles, deben dejar el relajo que las autoridades andan detrás de este tema. ¡En guerra avisada no muere soldado!

En la mira

Un vidajena considera que a otros que pueden tener en la mira es a los taxistas y todo por culpa del compañero que cobró demás a turistas. Pero es que algunos se pasan. ¿Pagarán justo por pecadores?

¡Atentos!

A todos los panameños que van a viajar a Canadá con motivo del Mundial de Fútbol, se les recuerda que existe una guía para este viaje. Sigan las reglas para evitar cualquier inconveniente.

Medida

A aquellos amigos que les da por tomarse las tapas de las alcantarillas, ya se les va a acabar el relajo, pues ahora estas serán de plástico, así que ya no tendrán qué vender. ¡Qué buena medida!