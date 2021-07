Al comprar una vivienda, cuide su inversión

A través de las redes sociales es frecuente leer los problemas, que afrontan algunos compradores después de adquirir una vivienda. Lo que al principio era motivo de felicidad familiar, se convirtió en un verdadero dolor de cabeza.

Defectos y daños posteriores, tales como rajaduras de paredes, filtración de agua en el fregador, goteras, entre otros. Y lo peor, que la vivienda está en garantía y los problemas empeoran, en perjuicio de la tranquilidad hogareña.

Es necesario enfatizar, que la principal sugerencia, a considerar toda persona antes de adquirir una vivienda, es revisar las quejas que pueda tener la empresa en la Acodeco, como referencia. Según estadísticas de esta institución de protección al consumidor, desde enero a junio del presente año hay un registro de 458 quejas formales contra inmobiliarias, ocupando el primer lugar por actividades.

Entre los principales motivos de estos reclamos, se destacan el incumplimiento de contrato, cláusula abusiva, garantía, devolución de dinero (abono), vicio oculto, aclaración de contrato, falta de información, entre otras irregularidades.

La recomendación de consultar los agentes económicos que han incurrido en faltas sobre contratos, entre otros, evita que los consumidores sean objeto de incumplimiento por parte de diversas empresas.

Los compradores no pueden confiar en que la casa o departamento tiene buenas condiciones, solo porque es nueva. No está de más exigir la garantía y verificar las quejas que pudiera tener la empresa respectiva. Esta previsión podría ahorrarle muchos malos ratos o problemas. Comprar una vivienda puede convertirse en una pesadilla, si no actúa con cautela.

Es importante guardar la publicidad del bien que desea comprar, ya que la misma es parte integrante del contrato.

Investigue qué garantía ofrece el proveedor, en cuanto a estructura, ebanistería, plomería u otros.

Esta información debe estar insertada en el contrato o exonerada en otro documento. Solicite con anticipación las notas para el suministro de agua, luz, teléfono, si es posible el de la recolección de basura, siendo este último servicio el que ha traído mucho descontento en las nuevas urbanizaciones.

Inspeccionar el área para saber si reúne las condiciones aceptables, que no sea inundable. Investigue si han realizado rellenos, visite el lote donde se va a construir y periódicamente inspeccionar el proceso de construcción.

Que los términos que van a convenir sean claros en la redacción del contrato, antes de firmarlo. Todo esto es aplicable a las propiedades horizontales y viviendas familiares.

