El Antropoceno del Darién

En las opiniones, como en los caminos, ni las ideas mayoritarias ni los caminos más trillados son los más correctos, necesariamente. Los seguidores se convierten en parte de un rebaño ciego que solo sigue el paso ajeno sin cuidar el propio. Insospechadamente van al matadero, fieles a una ausencia de determinación personal. De esa misma manera vemos cómo cientos de miles de migrantes que abandonan sus naciones en busca de un mejor destino, se dan cuenta, tarde o temprano, de que el aforismo de que más vale malo conocido que bueno por conocer es la realidad un heraldo de lo que ellos sufrirán. De males conocidos pasan a sufrir males mayores, aun por conocer.

La ruta del Darién no es una ruta, aunque el lento caminar de los humanos, si no cesa, terminará por convertirlo en tal. Mientras eso no suceda, la región es una jungla primitiva que por milenios fue el hogar del hombre autóctono, que conocía y que respetaba la maternidad de naturaleza, que proveía sus necesidades. Para ellos, la selva no era selva, sino la fuente de alimento, de vestido y techo, hasta que llega el hombre blanco a nuestra América, y todo lo trastorna.

Los científicos de hoy alertan sobre la nueva era geológica de impacto del hombre sobre la Tierra; el Antropoceno. Hasta hace pocos años, la selva del Darién era un santuario de naturaleza conservado intacto para el mundo; pero el éxodo de miles y millones de personas que se adentran como agentes invasores de lo que era un cuerpo sano, termina haciendo un daño irreversible a ese santuario. Un promedio de 3500 personas pasan diariamente por las selvas del Darién.

Han perdido el miedo ya a la jungla, porque las grandes afluencias hacen envalentonar al hombre en el camino hacia lo que teme y desconoce. La región sufre hoy su propio Antropoceno acelerado, que se precipita a pasos gigantescos por la huella de los hombres, por sus plásticos artificiales, por sus desechos y por su contaminación, que corroe todo a su paso, sin que pueda defenderse la naturaleza vulnerable.

En el Darién se puede comprobar la hipótesis del daño y del impacto que los hombres tienen en el mundo. En el curso de unos pocos años, su planta se abrirá camino artificial en medio de la selva, y se desmontarán los bosques milenarios, y talarán los árboles que nunca conocieron de los sacrilegios del metal del hacha y del machete, y se envenenarán las aguas cristalinas de afluentes para dominar al fin la jungla inerme.

El impacto de los inmigrantes por Darién no tiene precedentes en la historia natural de lo que hasta ahora era la mayor reserva forestal de Panamá. No es solo la nación la que termina por perder ese pulmón valioso, sino que también lo pierde el mundo, así como la fauna y flora aniquilada que no conoce de defensas contra el invasor, ni de fronteras ni de pasaportes, y que tenía derecho inalienable a estar allí.

No existen mediciones de los daños que ha causado el éxodo de los migrantes por esa región, pero el tiempo dictará sentencia inapelable de devastación sin precedentes a lo que hasta ahora era el refugio de más de 500 especies de aves y más de 22 animales que estaban ya marcados con las letras escarlatas de extinción, precipitada ahora por el hombre.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!