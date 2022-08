El poder de los sueños

Todo ser humano tiene necesidad de sueños, ideales, razones por las que vivir. Estos ideales son los impulsores de todo movimiento interior del alma, sea sentimientos, emociones, pensamientos y de toda acción positiva que realicemos. Si permitimos que nos cercenen, amputen nuestros ideales, como quien quema y arrasa un cultivo de trigo o cualquier otro cereal del que depende un campesino para vivir, nos han matado en vida. Sin ideales nos van condenando a vegetar por la vida, a andar como cadáveres ambulantes, como robots. No tener ilusiones, no aspirar a nada, no tener metas en la existencia, nos convierte en piezas de un macabro juego donde otros nos mueven a su antojo, manipulándonos con espejismos falsos y absurdos.

Cuando una persona tiene ideales y sueños, aunque muchas veces no sean totalmente realizables, pero ahí están, entonces el ser humano está motivado para vivir de manera más plena. Darle un sentido a la vida, tener conciencia de que tengo una misión que cumplir, de que soy un ser importante para algunos o para muchos. De que mi vida vale porque hay otros que dependen de una manera u otra de mí. De que el mismo Dios y nuestro Señor, que me creó de la nada, ha soñado en verme convertido en un hijo amado suyo, que realice la misión de ir construyendo el Reino de Dios en la tierra.

Mandela, el gran líder negro de Sud África, estuvo 27 años preso, y en una celda pequeña, expuesto a humillaciones y maltratos, pero mantuvo su sueño vigente, liberar a los nativos de su país de la opresión de una minoría blanca que se considera superior a ellos. Y llegó a ser presidente de su país después que salió de la cárcel. Gandhi, el gran líder del pueblo de la India, logró la independencia de su país de Inglaterra, porque mantuvo su ideal, sufriendo persecuciones, maltratos y toda clase de vejámenes, y sin disparar un tiro, promoviendo un movimiento de resistencia pacífica nacional. Martín Luther King, también marginado y maltratado, perseguido y al final asesinado, se mantuvo fiel a sus ideales y consiguió se reconocieran en la práctica los derechos civiles de los negros. Recordemos su gran discurso en Washington titulado "Tengo un sueño", en el que declaró esperar el día en que blancos y negros convivieran en paz y respetándose.

Tener cada uno de nosotros un sueño, un ideal, aun viviendo en las situaciones más adversas nos hace sacar fuerzas para resistir y luchar por conseguir lo que tanto aspiramos. No permitamos que nadie nos arranque de nuestra vida nuestros mejores ideales.