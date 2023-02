El "USS MAINE" estalla en el Báltico

Las guerras tienen la virtud de conjurar viejos fantasmas. En este caso, las explosiones que destruyeron infraestructura vital europea en el Mar Báltico el pasado 29 de septiembre de 2022, tiene todos los visos de ser un caso semejante al que inició la guerra hispano-norteamericana de 1898. El acorazo "USS Maine", atracado en el puerto de La Habana, estalló por los mares y cielos, la noche del 15 de febrero de 1898, a las 21:40 Murieron 254 tripulantes y dos oficiales.

La acusación de sabotaje por España hizo que la corona hispánica perdiera en tres meses los restos de su imperio multi-centenario. Cuba, Puerto Rico y Filipinas pasaron a dominio estadounidense. Accidente fatal o sabotaje (tal vez nunca la sabremos con certeza), dieron el tiro de gracia al imperio español, consiguiendo con una guerra de meses lo que no pudieron las ofertas de compra que varios presidentes de los EEUU hicieron a los españoles para hacerse con Cuba. La prensa norteamericana inculpó a España del hecho. Se dice que el magnate de los medios, Williams Hearst, afirmó: "Pongan las fotos que yo pongo la guerra". El Congreso de los EEUU obró sin titubeos. El Caribe, Mare Nostrum, del Imperio emergente, tuvo así el nuevo dueño de su llave geográfica. Lo que vendría es historia.

Este breve recuento lo realizo a raíz del artículo publicado por Seymour Hersh, donde devela cómo los EEUU sabotearon el Nord Stream, acabando con el cordón umbilical que unía la geo-economía de la Unión Europea a Rusia; una valiosa infraestructura que permitió el desarrollo de la industria alemana con gas barato, y merced a ello, la locomotora germana jaloneaba el tren del Estado del Bienestar europeo (Ver: https://seymourhersh.substack.com/p/how-america-took- out-the-nord-stream) La denuncia deHersh es gravísima. El supuesto aliado y protector de Europa, por asegurar su preminencia geoestratégica, no habría dudado en atacar un gaseoducto costeado con dineros de contribuyentes europeos. Habría sido fraguado el sabotaje durante maniobras de la OTAN con la complicidad de Noruega y empleo de logística británica, para mayor burla y escarnio "de los Aliados".

Como en el caso del USS Maine en 1898 hay un velo de opacidad informativa. Hasta ahora Dinamarca, en cuyas aguas ocurrió el hecho, ha guardado avisado y cautp silencio. La Casa Blanca ha calificado la publicación de Hersh como "un cuento". Pero no olvidemos que lo propio sucedió cuando Hersh publicó su reportaje sobre la matanza de ancianos, mujeres y niños en la aldea de May Lai en Vietnam, o colaboró las denuncias sobre las actividades del Pentágono en Afganistán o sobre corrupción en la Guerra en Oriente Medio.

Para mayor semejanza con el incidente del Maine, resuenan en nuestros oídos las declaraciones del Presidente Biden luego de reunirse con el Canciller alemán Scholz, tres semanas antes de la guerra: "Si Rusia invade--- ya no habrá Nord Stream 2. Le pondremos fin". (Ver: https://www.pagina12.com.ar/522764-estados- unidos-esta-detras-del-sabotaje-a-los-gasoductos-nor) Igualmente constan las declaraciones de la Sub-Secretaria de Estado para Asuntos Políticos, Victoria Nuland en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado: Al igual que usted me complace mucho, y creo que a la Administración también, saber que el Nord Stream 2 es ahora un trozo de metal en el fondo del mar. Más explícito y explicativo de causas del ataque terrorista fue el Secretario Blinken: "en última instancia, de una tremenda oportunidad" para que Europa "se deshaga de una vez por todas de su dependencia energética de Rusia”. (En: https://espanol.cri.cn/2023/02/11/ARTI3oEeXlF1b0BS1sSz42Qh230211.shtml ) En suma: algo huele muy mal en Dinamarca y zonas circunvecinas.

Si el guión de la Corporación Rand se cumple. los días del régimen de Zelensky están tasados y contados. Su papel habría cumplido su macabro destino. El co- responsable de la guerra (Lula dixit, revista Time, https://time.com/6173232/lula- da-silva-transcript/ ) - estrella de vodevil en parlamentos europeos terminará por entregar a los polacos lo que estos reclaman de territorio ucraniano en la ya irreversiblemente balcanizada Ucrania. Los EEUU comenzarían a distanciarse del conflicto -pese a los aspavientos en contrario para la gradería- y Zelensky, a lo sumo, recibirá a cuentagotas tanques alemanes, ingleses y franceses que culminen por poner a Europa a merced de la industria armamentística de los EEUU, como ya lo es del petróleo y el gas norteamericanos. (Sobre este tema ver Abutaled, Y. y Hudson, J., del 13/02/2023: “Estados Unidos advierte a Ucrania que se enfrenta a un momento crucial en la guerra”, The Washington Post).



Por otra parte, la des-industrialización marcha sin freno; los títeres de los gobiernos europeos son incapaces de revertir la Ley Anti-inflacionaria de EEUU, la cual promueve la fuga de las industrias verdes y de tecnología de punta europea a suelo norteamericano. Todo lo anterior porque, como analiza y describe el elocuente Informe de la Rand Corporation: Overextending and unbalancig Russia.



Assesing the impactac of cost-imposing options, de 2019: EEUU no puede tener dos frentes de guerra plena abiertos al unísono. Como puede inferirse, los EEUU ha puesto sus esperanzas en una suerte de nuevo Plan Marshall que apalanque su deprimida economía e impida que China siga siendo la nueva “fábrica del mundo”. El complejo militar-industrial estadounidense aparece como la locomotora de este intento de prolongar la supremacía unipolar. Habrá que ver si las placas tectónicas de la geo-economía mundial compactadas en los últimos 20 años, lo permiten; con unos BRICs, que no parecen resignarse a ser meros espectadores; y mundo hastiado de la doble moral de un liderazgo avasallador y decadente, y el temor fundado en el renacimiento del fascismo y el militarismo en el mundo.