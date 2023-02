La brújula de occidente sin campo magnético.

Esta mañana, mientras saboreaba un café robusta de Capira, le pregunté al robot de mi IPad: ¿Qué pasaría si el campo magnético de la Tierra desapareciera mañana?El leal robot me envió a una página científica en Murcia, España, debe ser porque minutos antes tuve una conversación con un amigo ruso que reside allá, sobre la guerra de su país en Ucrania.

Entonces miren lo que nos respondió el robot de la lámpara maravillosa: "Sin campo magnético en la tierra: Un mayor número de partículas solares cargadas bombardearía el planeta, alterando redes eléctricas y satélites y aumentando la exposición humana a niveles más altos de radiación ultravioleta. La pérdida del campo magnético tendría consecuencias problemáticas pero no necesariamente apocalípticas, al menos a corto plazo".

Acto seguido me conecté con las redes sociales inglesas para ver y analizar el viaje de Vlodo Zelensky esta mañana de allá (8-2-23) a Londres, capital del otrora Imperio Británico.

Entre muchos anuncios retuvimos los siguientes: "El Reino Unido proporcionará a Ucrania armas de mayor alcance"- contradiciendo las las palabras de Macron y Scholz. Sky News con referencia al primer ministro del Reino Unido, Sunak. Igual esa decisión no viola ningún tratado puesto que Inglaterra no hace parte de la Unión Europea. Incluso ahora se le hace más fácil actuar porque la Unión Europea está casi desarmada. Los últimos tanques ya están por llegar a Ucrania este año y no se pueden echar para atrás, los tristes europeos continentales.

Esta vez es Hitler anti tesis. 1933 no será igual a 2023 desde luego. Para la síntesis falta aún mucho años. "El Reino Unido espera que Ucrania obtenga una "victoria decisiva" sobre las fuerzas rusas en 2023", agregó el Primer Ministro del Reino Unido, Rishi Sunak frente a su homólogo y hermano Zelensky, en el 10 de Downing street, el miércoles 8/2.

Sunak fue al aeropuerto a recibir a Vlodo con toda la pompa inglesa. Fue recibido como el hijo pródigo extraviado de la parábola bíblica.

Inglaterra es una monarquia parlamentaria. Entonces Rishi escoltó a su huésped hacia el templo sagrado de la Democracia Parlamentaria de los Universos eternos e inmortales.

El repudio temporal de USA hacia la UE, se ve brillar desde dentro de la neblina real del vetusto edificio que aloja en sus entrañas inglesas al "Westminster Hall", testigo de las grandezas de las batallas británicas. Imposible ignorar a la faraona inglesa de los siglos XX y XXI, su alma grande e íntegra reposa allí, como símbolo de la eternidad inglesa.

El principito Zelensky se arrodilla en su uniforme de fatiga militar ante su majestad la gran Reina, la neblina se disuelva al subir las temperaturas de los ocupas de esa gran sala histórica: God save the Queen and Ukraine too". Zelensky es el segundo judío Jesucristo que salvará al Mundo, por eso lo santificaron en esa capilla esta mañana.

Zelensky tiene el honor de ser (tal vez y a re confirmar) el primer jefe de Estado en acceder a ese hall y sobre todo con los restos sagrados de su Majestad la Reina, reposando a pocos metros del lugar de su disertación de guerra.

Por cierto, hubiera sido interesante saber, ¿qué piensa la reina de esa movidas política de su gran país contra el Tsar de Rusia?

Su hijo a manera de complicidad, también recibirá al jefe de estado ucraniano. La noticia dice así: "El rey Carlos III recibirá a Zelensky durante su visita a Gran Bretaña el miércoles 8" - Sky News.

Esta visita, es sin duda alguna las maniobras eficaces de Boris Johnson, el padre espiritual de Sunak. El pelirrojo estuvo como Churchill (hace casi un siglo) gravitando en los círculos del Pentágono y la Casa Blanca.

De repente apareció un domingo en Kiev con una libreta de "Office "Depot" y una pluma "Paper Mate" tomándole el pedido a Vlodo.

Y todo esto es porque los americanos re confirman que la UE son muchos jefes y muy pocos indios. Y eso no funciona para extender la guerra en Europa y neutralizar a todos sus gobiernos inestables, hasta que llegue el día D, en que tengan que enfrentar a China.

Tiene sentido todo esto porque tal vez la derrota de Ucrania por los rusos en estos momentos es tal vez la culpa de la Unión Europea y la misma OTAN.

Los ingleses no pertenecen a la UE y esa puede ser otra opción más concreta. Por otro lado los Estados Unidos controlan la OTAN en un 100%, ¿entonces para que les sirve la UE en esta segunda etapa?

Terminada la etapa de mirar la visita del príncipe Zelensky al Hall de Westminster, le pregunté al robot esta vez: ¿Qué pasaría si el campo magnético de Occidente desapareciera mañana?

Y miren su respuesta: Sin campo magnético en Occidente (hoy está en riesgo en Londres): Un mayor número de partículas nucleares cargadas bombardearía el planeta, alterando redes eléctricas y satélites y aumentando la exposición humana a niveles más altos de radiación nuclear.

La pérdida del campo magnético de Occidente, tendría consecuencias catastróficas para toda la humanidad y contrariamente con lo que ocurriría con el campo magnético de la Tierra sería una Apocalipsis, porque el campo magnético de la tierra es natural y el de occidente es digital y artificial. Es allí donde está todo el riesgo.