La OMS y los súper poderes

Según se ha dado a conocer en algunas redes sociales, a nivel mundial, para el mes de mayo, van a suceder cosas impresionantes que impactarán la inteligencia de los pueblos y de las naciones de la tierra. Una de esas cosas es que se pretende que la Organización Mundial de la Salud se constituya, de una vez por todas , en la super estructura que habrá de determinar qué hace el hombre, qué no hace, qué debe hacer, cuáles son sus deberes, qué debe comer, qué no comer, y si la OMS, según lo que se ha dado ha conocer, pretende imponer un tratado cuya cláusula bruja es que los pueblos y las naciones renuncien a su soberanía y toda agenda sanitaria (La excusa) se pongan en manos de la gran entidad.

Versión impresa

Se habla de más de 199 naciones, todas ellas estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que declinarán su soberanía y acatarán la exigencia de que la primera y última palabra en materia de salud de la población del mundo la tendrá, de modo exclusivo y excluyente, la OMS. Si a la OMS se le ocurre decir que no podemos mirar al sol porque hace daño a la salud, entonces todo el mundo tendrá que obedecer y permanecer en la oscuridad.

Y de esto es lo que se trata, precisamente, lo que estamos viviendo. Al decir de César Vidal "Un mundo que cambia". La oscuridad, cuyo manto ha sido lanzado sobre la faz de la humanidad por los poderes hegemónicos, los económicos, y no digo que políticos, sino de esos poderes que determinan y deciden qué vistes, qué comes, qué debes mirar en la televisión, cómo debes de pensar, etc.

Por ello es dable advertir que la Agenda 20/30, a la cual Panamá se ha adherido y cree ello es motivo de orgullo y no de aniquilamiento global, tiene como norte que los poderes hegemónicos de la economía mundial se vean más fortalecidos y obviamente creyéndose dueños del planeta con un control absoluto de la humanidad.

Se trata de que, ahora, la voluntad de quienes se creen los súper poderosos de la Tierra y que pretenden regentarnos concentrarán en única archicofradía todos los poderes, según estiman ellos, habidos y por haber.

Lo que las naciones deben de saber y conocer, en primer lugar, es que, en apariencia, la agenda 20-30 más que una agenda de desarrollo, más que un manual para la modernización deviene en el Plan Macabro del mismo Satanas. Y por mucho que nos quieran vender las bondades de dicha agenda, queda claro que esas supuestas y falsas bondades exigen como único pago un cheque al portador que traduce nuestra renuncia total de nuestras libertades, de nuestros derechos humanos y cuanto implique nuestra natural identidad de seres libres y dignos.

Es entonces una gran mentira. Una gigantesca grosería. Todo es un engaño. Repito, la cuestión no se reduce meramente a una agenda global insta, mundial. Resulta ser que hoy como ayer, desde el principio de la Creación, hasta la actualidad, la lucha sigue siendo la misma. Los contendientes: El Bien y el Mal. Dios y Satanas, el enemigo mortal y eterno. Ahora Satanas pone en la cabeza caliente de esos superpoderes que Dios se ha equivocado. El hombre no importa. La naturaleza no puede dar de comer a la humanidad. Pero hasta aquí lo ha hecho y debe seguir haciéndolo. Ejemplo: El cambio climático, Dios no se equivoca pues la palabra de Dios enseña que Dios puso al hombre en la creación (La naturaleza) y dio la orden: "Multiplicaos, Reproducíos, poblad la tierra". Respecto a los abortos, Dios enseña que sólo El da la vida y sólo El puede quitarla.

En lo relativo a la eutanasia , Dios enseña que al darse al primer crimen de la humanidad; la muerte de Caín causada a su hermano Abel, Dios no patrocina la muerte de nadie. De ningún semejante. Queremos entonces que las libertades y el concepto antropocéntrico rija a la humanidad o sencillamente damos curso a esta perniciosa agenda y nos entregamos a la esclavitud.

La Agenda 20-30 se hizo del mejor argumento para someternos: El Miego. Y lo más graves es es que con el miedo que ha sido sembrado en los ciudadanos de todo el mundo éstos corran como animalejos o corderos de granja obedeciendo sin razón todos sus dictámenes. La excusa de la OMS es que dice cuidar nuestra salud.

Vaya falacia!!! Dios bendiga a la Patria!