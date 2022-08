Mensaje de la Iglesia Panameña debe ser consono con el del Papa Francisco...

El papa Francisco en su encíclica Laudato Sí, manifiesta que la clase política no asume su deber y es responsable de su propio descredito por la corrupción y la falta de buenas Políticas Publicas.

También envió un mensaje concreto hace unos años a los mandatarios latinoamericanos reunidos en la Cumbre de las Américas que se dio casualmente en Panamá donde la inequidad, la injusticia, la injusta distribución de las riquezas y de los recursos es fuente de conflictos entre los pueblos, porque supone que el progreso de unos se construye sobre el necesario sacrificio de otros, y que para poder vivir dignamente hay que luchar contra los demás.

El bienestar así logrado es injusto en su raíz y atenta contra la dignidad de las personas’. Y agregó que mientras no se logre una justa distribución de la riqueza no se resolverán los males de nuestra sociedad. Insistió que la pobreza no se eliminará con limosnas, sino con justicia, al sostener que la teoría del goteo o del derrame se ha revelado falaz. No es suficiente esperar que los pobres recojan las migajas que han tirado los ricos.

La iglesia panameña no solo debe actuar como mediadora en la mesa del diálogo nacional Tambien debe intervenir para que el gobierno actual le cumpla al pueblo que está sometido ante los altos costos de la vida en una sociedad en la que prima el mercado teniendo que ser cónsona con el mensaje que ha dado el Papa Francisco en distintas ocasiones, no podemos tener una iglesia pasiva.

Como nos dice la Constitución Pastoral. La Conferencia Episcopal Latinoamericana, desde hace casi medio siglo ‘el Episcopado Latinoamericano no puede quedar indiferente ante las tremendas injusticias sociales existentes en América Latina, que mantienen a la mayoría de nuestros pueblos en una dolorosa pobreza cercana en muchos casos a la inhumana miseria.

Un clamor brota de millones de panameños pidiendo a sus pastores una liberación que no les llega de ninguna parte ante un gobierno cínico, siniestro y poco importa como el actual; la iglesia Católica debe levantar su voz y no dejar mínima sospecha de algún compadrazgo con el poder económico que discrimina y mantiene en la más brutal miseria al pueblo.

Ahora hay una amenaza de pequeños empresarios que no pueden sostener la nueva propuesta gubernamental de reducir algunos medicamentos al 30 %, de darse el cierre de estos negocios seguirá creciendo el desempleo aumentando más los problemas de la sociedad panameña precisamente por una propuesta sin consenso por un gobierno que pasara al basurero de la historia....