Modelo de la deuda de Panamá

Enfoque: Analizar el comportamiento de la deuda pública, en qué áreas se incrementó y sobre esa base encontrar las justificaciones de existir las mismas y de no hacer mención de ello sobre lo que podía ser postergado.

Versión impresa

No existe la menor duda que la economía panameña ha caminado con buenos números en este nuevo siglo, razón por la cual se da una co-relación excelente, crece la economía y crece la capacidad de endeudamiento, después de los mejores salarios que se dio. en la década perdida y en los años finiseculares en la década de los 80 y 90.

La relación de la deuda PIB llego a 38% lo cual es muy bueno, no existe la menor duda que fue un accionar inteligente, pero desafortunadamente por consecuencia de estos dos últimos años esta relación ha aumentado a un 69.8% la deuda ha incrementado más de 27 mil millones en los últimos 15 años si bien es cierto la deuda se incrementado más de seis veces el crecimiento del PIB la ha cubierto ya que este creció cinco veces razón por la cual la especificadoras de Riesgo nos han dado buena nota a partir del 2010.

La situación al respecto es sencilla el problema no es endeudarse, sino ¿para qué nos endeudamos? Por ejemplo: Si la deuda se usa en consumo sube la deuda y baja el PIB, ya que el gasto es improductivo. Sin en cambio la deuda se usa en inversión indiscutiblemente aun elevando la deuda del efecto de la economía es tal que la relación deuda PIB se reduce eso es lo primero que hay que tomar en cuenta.

Lo segundo que hay que tomar en cuenta es que los países son iguales a las personas, si un ciudadano quiere compra un auto y no tiene como comprarlo, la única forma de adquirirlo es financiándolo en un banco. Entonces los países pequeños en el caso de Panamá tienen una excelente economía, tiene que endeudarse para poder llevar a cabo todas las obras que se requieren hacer este sería el segundo aspecto importante.

En este tercer aspecto importante ¿Qué hacemos con la deuda? ¿Para que endeudarnos? la deuda debe de ser productiva, sino es productiva no funciona, si todos los millones en que nos hemos endeudado lo utilizamos para pagar planillas.

Lo utilizan para pagar viáticos, transportes, ajustes salariales, dietas, combustible del estado entre otras cosas más. Esto no tiene sentido le doy otro ejemplo: la cinta costera III no existe la menor duda que es bonita embellece el paisaje y le da otro aspecto al país para bien, pero no produce absolutamente nada y fue una deuda improductiva.

El estado debe de tratar de caminar hacia la inversión pública, la misma es buena porque da una buena imagen de país y manda un buen mensaje al sector privado.

VEA TAMBIÉN: http://Contraloría revisará salarios, gastos de representación y movilización de alcaldes y representantes

Si el estado está invirtiendo quiere decir que las cosas están bien, entonces el sector privado lo hace además de eso no es solo en la inversión pública en infraestructura, en tecnología, educación, salud e innovación esto es fundamental sino que también la inversión pública se hace atreves de la empresa privada y esto genera empleo del bueno.