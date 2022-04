Para ser presidente: Lucir la hoja de vida y de luchas

No he visto ningún político, al menos de esos que quieren ser presidentes del país, decir siquiera "Esta boca es mía", frente a la burla permanente que se ha hecho del Estado de Derecho, del Sistema de Derechos Humanos, Libertades y Garantías Ciudadanas que prescriben la Constitución, los Pactos y Convenios suscritos por la República de Panamá, amén de no pocos instrumentos de la lex foro o del derecho interno.

Ninguno, absolutamente nadie, de esos políticos salió a decir nada cuando aquí se nos privó de la libertad ambulatoria y se nos mantuvo encerrados por largos meses; nadie dijo nada cuando, a pesar de no ser por ley obligatorias, a mansalva y contra todo respeto de la dignidad ciudadana y de su libre albedrio y autonomía de la voluntad, se ha venido a empujones y contra todo respeto a esa misma dignidad humana, se les restringen derechos, libertades y garantías administrativas, laborales, funcionariales,etc.

Ninguno de esos que quieren, alegremente, ser candidatos a presidente, salió a defender al pueblo panameño. Ojala tan solo hubieran dicho que había que respetar esa autonomía de la voluntad y decisión de cada cual. pero ni siquiera eso. Consintieron, a diestra y a siniestra, el desmadre de constantes violaciones a la Constitución y a las leyes nuestras. Solo pensemos o consideremos el funesto estado de emergencia que nunca acaba y que ha permitido gastos inconmensurables que hasta el día de hoy no han podido justificar ante la faz nacional.

Ninguno de esos políticos, llámense potenciales candidatos de partidos políticos o independientes, en los últimos días, tampoco salió a decir nada frente al atropello de nuestros indígenas en la Comarca Gnobe, victimas de improperios y de ataques injustos e ilegales, tan solo por exigir respeto a la patria potestad que ejercen sobre sus hijos y que se respetara el derecho al consentimiento libre e informado y su decisión de no inocular a sus hijos con una sustancia génica y experimental de cuyos efectos adversos es más lo que se sabe y conoce que lo que, efectivamente, puedan ser servir en la lucha contra el Covid/19.

No siquiera el Defensor del Pueblo ha jugado un protagonismo plausible en esta coyuntura. Pues lejos de ser un crítico permanente de las violaciones constantes y flagrantes que se han dado en todo este tiempo de pandemia, se ha convirtió en un aliado de las filas del gobierno, siendo padrino de cuanta violación a los derechos humanos se han dado en nuestro medio.

El pueblo no ha encontrado en esta institución, la Defensoría del Pueblo, a un representante o ente que pueda ser efectivo y legítimo interlocutor, defensor pleno, de sus disensos o de la resistencia frente al liquido experimental de las grandes farmacias.

Nada han cuestionado ni objetado estos políticos agoreros y demagógicos, sin descontar a quienes se pensaban ejercían un liderazgo en la opinión pública, pues guardaron silencio, casi pusilánime, y aún cuando pudieran estar de acuerdo con este liquido génico y experimental, nada dijeron respecto a la importancia de que había que respetar el derecho de los ciudadanos a optar entre la decisión de inocularse o no. En fin, ese es un legitimo derecho de cada cual que debe ejercerse en pleno ambiente de autentica libertad.

Concluyo lo siguiente: Quienes con su silencio cómplice, han legitimado cuanta arbitrariedad y violación de derechos se han dado en época de pandemia, de llegar al poder –líbrenos Dios de ellos- serán los mismos replicadores de las mismas practicas absolutas y perversas de las que hemos venido siendo victimas durante más de dos años calendarios. Son potenciales semilleros de dictadores y de autócratas.

Esos, los tales, son los que no se han atrevido siquiera a pedir, respetuosamente, rendición de cuentas claras frente a los cientos de millones de dólares gastados en época de pandemia; nada han dicho tampoco frente al incremento de la planilla estatal en época de pandemia; nada dijeron ni dirán frente a los nombramientos con salarios o sueldos, de no pocos miles mensuales, hechos en "asesorías" que ni asesoran ni aportan nada; nada han dicho de los empréstitos de muchos millones en que nos estamos endeudando cada día más, debiendo los que gobiernan, para granjeárselos, aprobar cuanta locura se le ocurra a la ONU, a la UNICEF, o a la OMS y otros organismos que desarrollan y respaldan, contra toda cristiandad y principio de dignidad humana, la agenda 20/30: diabólica por cierto!. Esos, a quienes denuncio ante el Altar de Dios y de la Patria, que ni se asomen ante el pueblo a pedir voto alguno ya que el pueblo nunca encontró en ellos a defensores auténticos de la libertad y de la democracia!. Menos si llegaran a gobernar. Dios bendiga a la Patria!