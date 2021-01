¿Por qué debemos cuidar el empaque de los productos?

Siempre hemos comprado una infinidad de artículos y productos empacados en cajas como presentación comercial de un producto, sobre todo en esta época que acaba de pasar en la que se forran con coloridos papeles y hermosos listones que terminamos dañando para descubrir su sorprendente contenido.

Otra acción que deteriora el ‍empaque, es que en estos momentos de pandemia existe la necesidad de protegernos de no infectarnos con la enfermedad de la COVID-19, por lo que muchos consumidores ya tienen la costumbre de rociar con alcohol, incluso lavan con agua y jabón las cajas antes de dárselo al ser querido, asegurándose de la inocuidad del mismo. Pues nadie desea regalar enfermedad y eso es comprensible.

Y aunque el empaque logró su cometido, el cual era la venta del producto, con una buena imagen y distinción sobre la competencia de otros artículos similares, esta acción tiene consecuencias para el consumidor.

En tema de protección al consumidor una normativa de la Ley 45 de 2007 obliga al consumidor a conservar en buen estado el empaque del producto, por lo menos los primeros días de la compra del mismo, ya que el artículo 42 de la excerta legal mencionada establece que cuando el bien no funcione adecuadamente durante el periodo de garantía, ya sea por defecto del producto o por causa atribuible al fabricante, importador, distribuidor o proveedor, este último queda obligado a garantizar el funcionamiento y en caso de comprobarse con la entrada al servicio técnico autorizado que el consumidor no ha podido utilizar el bien desde el inicio de su compra, el proveedor procederá a reemplazarlo o a la devolución de las sumas pagadas por el consumidor, siempre que no sea posible su reemplazo y cuando se encuentre el bien y los empaques en buen estado.

Ante este escenario, es fundamental que los consumidores tengan en cuenta preservar el empaque de los productos adquiridos ya que desecharlos valdrá tanto como botar su contenido.

De tal suerte, que si corresponda devolver el producto de la misma forma que lo recibió, es decir en su empaque en buen estado, no podrá cumplir con esta condición, quedando a la discreción del proveedor si acepta que usted no cumpla con ella.

En fin, una buena opción siempre ha sido la incómoda conservación del empaque bien doblado del televisor o refrigerador por decir los más grandes, debajo del colchón de la cama, con lo cual algunos terminamos olvidando que lo tenemos allí, pero como siempre es mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo.

Esto hará la diferencia, incluso de obtener la devolución de las sumas pagadas si el proveedor no cuenta con otro artículo para reemplazarlo.

