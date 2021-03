De vuelta a clases

Tal como lo hemos leído en el Panamá América, este año, las clases empezaron el 1 de marzo y el Meduca (Ministerio de Educación) emitió el Decreto Ejecutivo sobre el calendario escolar 2021.

Según este calendario los centros educativos contarán de una capacitación para docentes.



El primer trimestre se inició el 1 de marzo y finaliza el viernes 4 de junio. Habrá 14 semanas de estudios, las cuales tendrán dos días libres por motivo de la Semana Santa (jueves 1 y el viernes 2 de abril).



Según este calendario, el primer receso será del lunes 7 al viernes 11 de junio; y el lunes 14 de junio arrancará el segundo trimestre, hasta el viernes 3 de septiembre. Del lunes 6 al viernes 10 de septiembre habrá otro receso escolar.



Nos ha llamado la atención lo que ha manifestado la especialista Adriana Angarita, a través de un canal televisivo nacional, pues ella es especialista en educación virtual. Angarita dice que este año escolar 2021 tendrá el desafío de que los estudiantes puedan adquirir el mayor conocimiento posible a través de la educación virtual y a distancia. Ella dice que para eso es necesaria la participación de los estudiantes, educadores y padres de familia.

Y es que el año 2020, debido a la pandemia, la población educativa tuvo que pasar de la educación presencial a la educación a distancia, algo que por un lado nos sirvió porque adquirimos mucha experiencia. Para este año 2021, ya contamos con la experiencia adquirida y este modelo va a ser menos traumático.



Angarita ha recomendado a los educadores crear comunidades para que no trabajemos solos. A los padres de familia les ha recomendado evitar que los estudiantes tengan distractores. Muchas veces los distractores son las redes sociales que los estudiantes tienen en sus celulares donde reciben las clases, por lo que es importante desactivar las notificaciones.



También, tal como lo hacíamos cuando íbamos al colegio a las clases presenciales, ahora hay que crear un ambiente que tenga la menor cantidad de ruido, para que el estudiante aprenda. También, no todo el tiempo es necesario estar conectado, sino que hay que establecer horarios de cuándo el estudiante se conecta y cuándo no.

El mensaje es que debemos trabajar unidos (educadores, padres de familia y estudiantes) para que, entre todos, aportemos ideas sobre cómo vamos a hacer para que la educación en el aula de clases sea beneficiosa para todos.

