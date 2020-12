Abogado pide evaluación psicológica forense para el presidente Laurentino Cortizo

El abogado Abdiel González solicitó a la Asamblea Nacional una referencia para que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, sea sometido a una evaluación psicológica forense.

González presentó ante los diputados una denuncia criminal contra Cortizo, porque considera que sus recientes declaraciones violan la Constitución y el Código Penal.

En cuanto a la evaluación, el abogado calificó de incoherente el comportamiento del gobernante, específicamente sus palabras en torno a que se la iba a rifar si se contagiaba de coronavirus.

"Hemos presentado ante la Asamblea una denuncia criminal contra el presidente Laurentino Cortizo, en función de sus recientes declaraciones en las cuales incitaba a la población civil. Incurre presuntamente en apología del delito", dijo González.

El letrado considera que en la situación actual que vive Panamá "se requiere de un líder que tenga equilibrio", razón por la que "respetuosamente elevo a los diputados tal solicitud".

"Pido a los diputados que piensen en el país y que hagan una referencia que lo remita a medicatura forense, a fin de que le hagan una evaluación psicológica forense para que se dictamine si se encuentra apto de equilibrio y facultades para seguir dirigiendo la nación. Es inaceptable que la primera figura se exprese en esos términos ilegales e ilegítimos", dijo González.

Agregó el abogado que la opinión pública está preocupada por los reiterados zigzagueos e incoherencias del líder del Ejecutivo.

En días pasados, Cortizo aseguró que: "Si en algún momento llego a salir positivo, de la mano de Dios me la voy a rifar, pero no me voy a quedar en casa. A mí no me hicieron para quedarme en casa, a mí me gusta salir, ver la gente, hablarle".

Estas palabras le costaron un aluvión de críticas. El mandatario luego tuvo que aclarar que por sentido común cumpliría con su cuarentena.