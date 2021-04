El 53% de los panameños dice que la inseguridad aumentó

La inseguridad ciudadana sigue preocupando a los panameños. El 53% de los consultados considera que ha aumentado, cifra muy similar a la del mes pasado. En tanto, el 36% considera que se ha mantenido igual y solo un 9% asegura que ha disminuido.

Así lo reflejan los resultados de la última encuesta realizada por la firma Gallup Panamá entre el 10 al 13 de abril de 2021 y que fue aplicada a 1,200 personas.

El estudio de opinión tiene un margen de error de más o menos 2.8, con un nivel de confianza del 95%.

Hasta el mes de marzo, el Ministerio Público reporta 134 homicidios en todo el país, una disminución de 7 muertes comparados al mismo periodo del año pasado.

La mayor cantidad de homicidios se reporta en Panamá, Colón y Panamá Oeste.

Del total de casos, 125 son hombres y 9 son mujeres.

La mayoría de los casos de muertes se reportan en los rangos de edades de 18 a 39 años. En 111 casos se utlizaron armas de fuego.

Retorno a clases

La opinión de los panameños sobre el retorno a las clases presenciales dió un giro significativo. En el mes de abril, el 62% de los encuestados ve desfavorble o muy desfavorable que las clases vuelvan a ser presenciales.

En esta ocasión, los que están de acuerdo con las clases presenciales representan el 36%, una disminución de 16 puntos porcentuales, ya que en el mes de marzo la aceptación era de 52%.

El restante 2% no sabe o no respondió.

Para el mes de marzo, el retorno a clases presenciales tuvo sus traspiés. El Ministerio de Educación había anunciado que el retorno progresivo a clases se implementaría a partir del 12 de abril, pero luego la orden fue suspendida.

En su momento se informó que el regreso a las escuelas dependería de la vacunación de los docentes. Pero pocas semanas después, el Meduca confirmó que las clases se retomarían a partir del 31 de mayo.

La ministra Maruja Gorday de Villalobos aclaró que la cantidad de horas que estarán los estudiantes en las aulas de clases dependerá de diferentes elementos, pero que esto no implica que acudirán a la jornada completa.

Gorday explicó que los alumnos no permanecerán por más de cinco horas en los planteles, aunque la comunidad educativa puede establecer el tiempo de estancia en los centros educativos.

Constituyente

A pesar de que tuvo una disminución de 6 puntos porcentuales, la mayoría de los panameños sí está de acuerdo con hacer un constituyente. Sin embargo, el 24% dice que no, cifra que aumentó 6 puntos con respecto al mes anterior. El 12% no sabe o no respondió.

Ante la pregunta, ¿con qué tipo de constituyente estaría usted de acuerdo?, la mayoría, un 46%, opina que debería usarse el mecanismo de constituyente originaria, mientras que el 34% dice que debe ser paralela. En tanto, un 20% no sabe o no respondió.

Para que se convoque a una Asamblea Constituyente se requiere recolectar el 20% de firmas de los integrantes del Registro Electoral correspondiente al 31 de diciembre del año anterior a la solicitud.

Además, se otorgó un plazo de seis meses para recolectar la firma.

