El PRD censura a Herrera y da respaldo a cambios en el Código Electoral

Las pugnas a lo interno del Partido Revolucionario Democrático (PRD) no cesan; la discusión de las reformas electorales en la Asamblea ha dejado al descubierto las fracturas que existen en el colectivo, especialmente entre el presidente, Benicio Robinson, y la secretaria general, Balbina Herrera.

Dichas tensiones provocaron la intervención de la dirección nacional del partido que, a través de un comunicado, censuró y desautorizó a la excandidata presidencial por optar por la "confrontación mediática", en lugar de acudir a las bases, para resolver sus diferencias.

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Mencionó que la misiva en la que Herrera asegura que los cambios propuestos al proyecto de ley No. 699 alteran la naturaleza de la agrupación y pide a la bancada del PRD "cerrar filas" no representa la opinión de la mayoría ni fue aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional.

La dirigencia reiteró su respaldo "absoluto" a la propuesta de modificación al Código Electoral presentada por uno de sus miembros, pues considera que la misma contribuye a "la institucionalidad y garantiza la armónica operatividad de las organizaciones políticas frente a las exigencias del sistema democrático moderno".

Asimismo, instó a sus diputados a continuar con el debate legislativo y mantener la unidad, actuando conforme a sus estatutos.

El comportamiento de Herrera, afirmó la cúpula del PRD, es una contravención a la disciplina, la unidad y a los deberes de su membresía.

Sin embargo, a la secretaria general le sorprende que el tema de las reformas no haya sido incluido en la agenda del Comité Ejecutivo Nacional del pasado 22 de septiembre, pese a que ese mismo día la sugerencia fue presentada en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea.



El diputado Benicio Robinson anunció que en los próximos días estará convocando a una reunión para que los miembros del partido puedan expresar sus opiniones respecto a la iniciativa.



A la secretaria general del PRD, Balbina Herrera, le preocupa que se alteren las normas internas del partido a través de las reformas electorales, como sugieren los cambios a los artículos 100 y 101, y aún más que se desconozca la facultad que tiene para manifestar a los diputados su inquietud, toda vez que los mismos se anteponen a la Constitución.



La dirección nacional del partido censuró y desautorizó a la excandidata presidencial.

Le preocupa que se alteren las normas internas del partido a través de las reformas electorales, como sugieren los cambios a los artículos 100 y 101, y aún más que se desconozca la facultad que tiene para manifestar a los diputados su inquietud, toda vez que los mismos se anteponen a la Constitución.

El diputado Robinson, por su parte, anunció que en los próximos días estará convocando a una reunión para que los miembros del partido puedan expresar sus opiniones respecto a la iniciativa; no obstante, recordó a la secretaria general que los "trapos sucios se lavan en casa".

Ponderó su experiencia dentro del colectivo, recalcando que, pese a tener la razón, no indispondrá a ninguno de sus copartidarios en los medios de comunicación.

Robinson cuestionó las intenciones de Herrera y aseguró que la misiva en la que expresa su rechazo a las modificaciones al Código Electoral fue compartida con la prensa local antes de que llegara a sus manos.

El diputado Raphael Buchanan cree que el PRD debe adecuarse a la realidad actual del país, por lo que la representación legal debería corresponder al presidente y no a la secretaria general, como sucede en el resto de partidos políticos.