Embajador Cohen: 'Israel tiene mucho para ofrecer a Panamá; espero ver más empresas israelíes acá'

Israel vive el mejor momento de sus relaciones diplomáticas con América Latina, subrayó el embajador de ese país en Panamá, Mattanya Cohen. Y en esa coyuntura, Cohen ve a Panamá como un buen socio y la puerta de entrada al resto de la región.

Cohen celebró este miércoles su primer año de gestión en la tierra del Canal, con un repaso del trabajo realizado y de los retos que forman parte de su hoja de ruta en el país.

En este sentido, Cohen destacó el valor de las donaciones hechas por Israel, pero recalcó el rol clave que juega el sector privado para ayudar a atender esos problemas.

"Israel tiene mucho para ofrecer a Panamá. Espero ver acá más empresas israelíes. No es el gobierno israelí el que puede ayudar a solucionar los problemas de Panamá, sino las empresas privadas. Para eso estamos trabajando", dijo.

El diplomático se muestra optimista en que estas empresas provean diferentes servicios, como tecnología de desalinización, purificación y manejo de agua.

Con respecto a su estancia en Panamá, Cohen expresó su felicidad y orgullo por servir en un país amigo. "Panamá siempre ha sido un buen amigo y socio, que nunca ha roto relaciones o expulsado a un embajador israelí. Por su ubicación geoestratégica con el Canal, Panamá puede ser un excelente puente de entrada a América Latina, más que todo en temas de negocios", comentó.

En esta línea puntualizó que sus homólogos en la región trabajan para seguir fortaleciendo los lazos con América Latina.



Entre los proyectos inmediatos de la embajada de Israel en Panamá figuran la visita de la ONG Héroes por la Vida, la jornada médica en el Centro de Salud de El Chorrillo, el análisis de expertos israelíes a la situación del agua, visita de una delegación panameña a Israel para capacitarse en temas de emergencia y la participación de Israel en la Feria del Libro.



El embajador Cohen en su primer año promovió encuentros con autoridades nacionales y locales, representantes del sector privado, líderes comunitarios y religiosos, académicos, emprendedores, organizaciones sociales y miembros de la comunidad judía. También se ha mantenido el estrecho vínculo con los exbecarios de programas en Israel a fin de que compartan su conocimiento.

Además precisó que el presidente Isaac Herzog invitó al mandatario José Raúl Mulino a Israel, una visita que espera que pueda concretarse en 2027. El canciller Javier Martínez Acha, por su parte, también tiene pendiente una visita a Israel.

Precisamente el viaje de Herzog en mayo de este año fue uno de los puntos sobresalientes en el tiempo de Cohen al frente de la embajada de Israel en Panamá. La visita tuvo un matiz histórico debido a que constituyó la primera realizada por un mandatario israelí al país. El encuentro evidenció el excelente nivel de las relaciones diplomáticas y abrió nuevas oportunidades de cooperación en áreas estratégicas.

En relación con la donación de equipos israelíes, sobresalen la tecnología Watergen, capaz de producir agua potable a partir de la humedad del aire, beneficiando comunidades e instalaciones de salud en diferentes regiones del país. Igualmente, la donación de un sistema de NUF, el cual potabiliza agua.

Uno de estos equipos se destinó a la provincia de Los Santos. De acuerdo con Cohen para él es importante ser un embajador presente en todo el país y no solo en la capital.

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La embajada, asimismo, respaldó iniciativas en los ámbitos de la innovación, el emprendimiento, la cultura, la educación, la literatura, la salud y el deporte.

"Nuestro compromiso es seguir compartiendo conocimiento, innovación y soluciones que contribuyan al desarrollo y al bienestar de los panameños", sentenció Cohen.