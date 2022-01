José Luis Fábrega: 'Tengo la curiosidad de saber si el viático alcanza, porque pudiera ser más'

El alcalde del distrito capital, José Luis Fábrega, ironizó con respecto al tema del monto que recibe en concepto de viáticos por gastos de movilización.

Versión impresa

En este sentido, Fábrega dijo que de ahora en adelante llevará la cuenta para ver si realmente esta suma alcanza, porque puede ser más alta.

"A partir de hoy voy a llevar un registro porque tengo la curiosidad de saber realmente si ese viático me alcanza porque pudiera ser que es más, los corredores no son baratos. Y repito, siempre he actuado de manera transparente", dijo Fábrega a TVN.

Fábrega agregó que el viático de movilización no es un ingreso per se para el alcalde, sino que es una herramienta de trabajo que existe desde 1995.

Además dijo que si fuera un tema inconstitucional, el procurador de la nación lo hubiese planteado, como hombre de leyes.

El alcalde recalcó que el contralor Gerardo Solís les comunicó esta semana que suspendería el pago de los viáticos de movilidad debido a que inició una investigación al respecto.

Los argumentos de Fábrega se dan en el contexto que señala que los alcaldes perciben más ingresos que el presidente de la República, Laurentino Cortizo.

Los ingresos resultan, además de los salarios, de las asignaciones por gastos de movilización y representación que alcanzan hasta los 5 mil dólares, y las dietas por reuniones que superan los 350 dólares.

VEA TAMBIÉN: Julio Sandoval recomienda al ministro Luis Sucre disminuir la cuarentena y cancelar los carnavales

La lista la encabeza precisamente el alcalde capitalino, José Luis Fábrega que estaría devengando uno 12, 250 dólares mensuales, seguido de Rollyns Rodríguez de Arraiján con 10,850 dólares, seguidos de los alcaldes Rolando Alexis Lee de Colón, Héctor Valdés Carrasquilla de San Miguelito, todos por encima de los 10 mil dólares.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!