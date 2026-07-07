La Asamblea se debate entre las comisiones y el reglamento interno

La Asamblea Nacional se debate durante la primera semana del nuevo periodo de sesiones ordinarias entre las reformas al reglamento interno y la conformación de las 15 comisiones permanentes.

Mientras en el pleno inicia la discusión en segundo debate del proyecto que busca transparentar la labor legislativa, a lo interno de la institución continúan las negociaciones con el objetivo de definir los espacios que corresponden a cada una de las bancadas dentro de los grupos de trabajo que conforman este órgano del Estado.

Los diputados estiman que, a más tardar, la próxima semana se llegará a un consenso en las comisiones, tomando en cuenta que, a diferencia de la legislatura pasada, el margen de votos entre un candidato y otro es mayor; por tanto, será más fácil ponerse de acuerdo.

La diputada Grace Hernández, del Movimiento Otro Camino (Moca), explicó que las bancadas están definiendo sus aspiraciones antes de reunirse con la junta directiva ampliada para agilizar el proceso; no obstante, ya se estableció que, de no lograr un entendimiento, se elevará la votación al pleno.

Al partido Panameñista, según sus miembros, le corresponde un espacio en la mayoría de las comisiones y dos en la de Presupuesto; mientras que el Partido Revolucionario Democrático (PRD), afirmó el diputado Raúl Pineda, aspira a presidir al menos 6 grupos.

Indicó que el colectivo, por derecho de voto, debe tener presencia en todas las comisiones, confirmando sus intenciones de liderar Presupuesto, Asuntos Agropecuarios, Salud y Gobierno.

Cabe destacar que esta última ha sido presidida en dos ocasiones por el diputado del Partido Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, quien, recientemente, expresó que aún no ha tomado una decisión sobre su futuro en el subgrupo.



Los diputados proponen que la falta de quórum no limite la comparecencia de funcionarios públicos al pleno.



"Si por alguna razón la sesión tiene que ser suspendida por falta de tiempo o de quórum, la misma continuará los días subsiguientes", esboza el escrito.



El Partido Revolucionario Democrático (PRD), afirmó el diputado Raúl Pineda, aspira a presidir al menos 6 grupos, entre ellos, Presupuesto, Asuntos Agropecuarios, Salud y Gobierno.



Las bancadas estiman que, a más tardar, la próxima semana se llegará a un consenso en las comisiones.



15 comisiones permanentes.

Dicho proceso coincide con la discusión del Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI), una normativa que, según los parlamentarios, requiere cambios profundos, entre ellos, precisamente, delimitar el tiempo para la conformación de las comisiones legislativas.

La Coalición Vamos ha solicitado que las modificaciones al documento sean cónsonas con las peticiones de los ciudadanos: orden y transparencia en las planillas y eliminación de privilegios.

Aunque la Comisión de Credenciales elevó al pleno un documento consensuado, se espera que los diputados introduzcan otros cambios a la normativa para garantizar la transparencia y rendición de cuentas.

Reformas

El proyecto de ley No. 594 prohíbe el nombramiento de personal hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad en posiciones permanentes y transitorias, y la reserva de las sesiones de la Comisión de Presupuesto. Las mismas serán de carácter público para que toda la población pueda tener conocimiento de lo aprobado.

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Las últimas modificaciones al documento se realizaron a través de la ley No. 143 de 2020, es decir, hace seis años.