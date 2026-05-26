Panamá define el camino hacia la nueva Constitución: Se elegirán 51 constituyentes

Con miras a la creación de una nueva carta magna, arrancó la primera jornada de alfabetización constitucional en el país.

Durante el encuentro, el coordinador de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales, Miguel Antonio Bernal, explicó cómo será el proceso para elegir a los 51 constituyentes necesarios para redactar el documento, calculando la proporción de un representante por cada 10,000 habitantes.

El proceso ha despertado un amplio interés social, al punto que diversos sectores de la ciudadanía han sugerido que se permita a los jóvenes menores de 16 años participar activamente en la elección de estos constituyentes, así como en el referéndum ratificatorio de la nueva Constitución, manifestó Bernal.

Reformas clave para la modernización

Por su parte, el sector empresarial también ha fijado su postura. Ana Lucrecia Tovar, secretaria de la junta directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), señaló que la nueva Constitución debe implementar cambios puntuales en la estructura del Estado para hacerla "más moderna".

Tovar propuso tres ejes fundamentales de revisión: la forma en que se eligen y se juzgan a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los diputados de la Asamblea Nacional, y la asignación presupuestaria.

Sobre este último punto, la empresaria planteó la necesidad de implementar un modelo de presupuesto abierto basado en resultados.

De acuerdo con los organizadores, el éxito de este proceso histórico dependerá de la docencia ciudadana, enfatizando la necesidad de que todos los panameños estén claros en qué es la Constitución, hacia dónde quiere ir el país y qué se busca lograr como nación.