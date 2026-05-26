Renuncia Etelvina de Bonagas a la rectoría de la Unachi: se irá el 11 de junio

Etelvina Medianero de Bonagas presentó su renuncia formal como rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) , una decisión que se hará efectiva a partir del próximo 11 de junio.

La rectora envió el pasado 11 de mayo una misiva a la ministra de Educación, Lucy Molinar, notificando su salida. Posteriormente, este 25 de mayo, Molinar remitió dicha carta al Consejo Nacional Universitario para que se proceda con los trámites y actuaciones administrativas correspondientes, según la normativa vigente.

En la nota enviada al Consejo, Molinar solicitó formalmente que se tomen las medidas necesarias para garantizar la continuidad administrativa, el buen funcionamiento de la institución, y devolver "la paz y el sosiego" a la familia universitaria.

64 investigaciones abiertas y hallazgos de la Antai

El documento remitido por el Ministerio de Educación no solo formaliza la salida de de Bonagas, sino que pone sobre la mesa una serie de denuncias y quejas por presuntas irregularidades académicas y administrativas dentro de la Unachi.

Molinar sustentó la gravedad de la situación basándose en un informe reciente de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai). De acuerdo con la ministra, este informe revela una realidad que exige la intervención inmediata del Consejo General Universitario:

64 investigaciones abiertas vigentes contra la administración de la universidad. La recomendación expresa de la Antai para destituir a 15 funcionarios y la solicitud de suspensión del 50% del salario para otros 12 colaboradores, todos supuestamente vinculados a prácticas de nepotismo.

Con este escenario de crisis institucional y presión por transparencia, la Unachi se prepara para iniciar una nueva etapa de transición a partir de la segunda semana de junio.

Las aclaraciones del Meduca

Por su parte, el Meduca aclara que no le corresponde determinar cuántas irregularidades deben generar la reacción de un Consejo Universitario comprometido con la excelencia académica y el fortalecimiento institucional, sin embargo, es nuestro deber institucional dar traslado al ente que corresponda velar por los mejores intereses de esa institución de estudios superiores.

En ese sentido, corresponde al Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Chiriquí evaluar los señalamientos y adoptar las decisiones que considere pertinentes, conforme a la normativa vigente y en apego a los principios de transparencia, legalidad y rendición de cuentas, así como, dar tratamiento a la renuncia presentada.

