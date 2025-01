El Estado panameño no puede ser neutral frente a las dictaduras sean de izquierda o de derecha, manifestó el diputado de Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, al responder a cuestionamientos de otro colega, en el Pleno de la Asamblea Nacional.

De acuerdo con el diputado oficialista, el tratado de Neutralidad tiene que ver con la neutralidad del Canal de Panamá, pero no del país, en torno a la posición que se ha asumido con el pueblo de Venezuela.

“El pueblo venezolano fue solidario históricamente con los panameños, cuando éramos reprimidos por la dictadura panameña durante 21 años”, recordó el diputado, quien es hermano de Jorge Camacho, opositor a los Tratados Torrijos Carter, asesinado en la Universidad de Panamá, el 14 de junio de 1978.

Agregó Camacho que, lo menos que le pueden dar los panameños a los venezolanos, en este caso quienes nos representan, es un apoyo solidario a ese pueblo “que sufre los embates de una dictadura sangrienta que los masacra”.

Por otra parte, el diputado de RM sostuvo que la Cancillería no puede citar a la embajadora de Estados Unidos para cuestionarle las declaraciones de una persona en particular, que no representa al Gobierno de EE.UU.

“(Donald) Trump es presidente electo, pero hasta el 20 de enero es un estadounidense más”, planteó Camacho.

A su vez, agregó que el estado norteamericano tampoco puede dar explicaciones por lo que diga un político destacado, electo presidente, porque actualmente no es un funcionario.

Trump está a 11 días de asumir como presidente de Estados Unidos y hay expectativa por las declaraciones que ha vertido con relación al Canal de Panamá que han llegado, incluso, hasta amenazar con intervenir militarmente el istmo, como ocurrió en diciembre de 1989.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!