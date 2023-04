Primer debate: Cárcel para agresores de adultos mayores

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, que preside el diputado Leandro Ávila, aprobó, en primer debate, el proyecto de Ley 999, que adiciona disipaciones al Código Penal, relacionadas a circunstancias agravantes, y castiga con penas de cárcel a los asesinos y quienes agredan a los adultos mayores.



La proponente de la Ley 999, diputada Mayín Correa, indicó que “los que matan a nuestros ancianos a golpes, a partir de ahora, para robarles, pagarán con penas de cárcel, los mismos años que si hubiesen sacado una pistola para matar”.



“Esta agravante, ahora, tendrá más castigo de acuerdo con el Código Penal. El que golpea o asesina a un adulto mayor, que sepa que va a tener más años en la cárcel que cualquier otro crimen, aquí vamos a tener que ser más duros con la gente que no respeta la edad”, acotó Correa.



La comisión, además aprobó, en primer debate, el proyecto 858, que modifica el Código Procesal Penal, que presentó la diputada Fátima Agrazal, referente a los acuerdos de pena a los pedófilos y violadores, cuyos casos van en aumento.



“Que los acuerdos de pena vayan desde la pena máxima, los pedófilos y violadores se están burlando de la sociedad y salen al instante por acuerdos. Siento que algunas autoridades no toman en serio los casos que pasan en nuestro país”, indicó Agrazal.



Puntualizó que “permitir que privados de libertad pretendan ingresar a nuestra sociedad con anticipos de pena, no hace justicia alguna a estos niños muertos en vida, a estos niños que confiaron en un familiar, vecino y, en el silencio de la complicidad de esa familiaridad y confianza, perpetran actos atroces”.



Además, esta instancia legislativa recibió el informe que hicieron técnicos de la comisión, sobre el proyecto de Ley 635, rechazado por inconveniente por el Órgano Ejecutivo, el cual modifica y adiciona artículos del Código Judicial, relacionado con el remate de bienes muebles e inmuebles y aprobó, en primer debate, y recomendó al pleno aprobarlo por insistencia.



La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, aprobó, además, en primer debate, el proyecto de Ley 797, que adiciona varios artículos del Código Penal, sobre invasiones de bienes inmuebles, al cual se le cambió la palabra invasor por “Los que irrumpen de forma violenta”.



También, se dio primer debate al proyecto de Ley 995, por el cual se modifica el artículo 288-G de la Ley 70 de 2019, que reforma el Código Penal.

