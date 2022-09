¿Qué tan efectivas y ventajosas son las elecciones primarias en Panamá?

La legislación en materia de elecciones primarias en Panamá ha variado sobre la obligatoriedad o no de celebrar esta contienda interna dentro de los partidos políticos.

Con la última reforma electoral, las primarias se hacen obligatorias para todo partido político con más de 100 mil adherentes, los colectivos con menos de esa cifra pueden escoger a sus candidatos mediante otros procesos.

El calendario electoral establece que del 1 de junio al 31 de julio de 2023 los partidos políticos tienen para escoger a sus candidatos a cargos de elección popular, a través de elecciones primarias.

Ese calendario también establece que del 1 al 32 de julio de 2023 los colectivos políticos para escoger sus candidatos a cargos de elección popular a través de eventos partidarios distintos a las primarias.

Durante la denominada era democrática, se ha debatido sobre la conveniencia o no de celebrar elecciones primarias, no obstante las reglas han variado en cada comicio.

Los expertos plantean que las primarias tienen sus ventajas y desventajas, y ha quedado demostrado que el proceso es necesario.

El experto en Ciencias Políticas, Richard Morales señala que entre las ventajas está que permite que sean los miembros de los partidos los que decidan quiénes serán sus candidatos y no la cúpula.

“Permite que sea la democracia que decidan quienes van a ser los candidatos y no que sean los favoritos de los allegados a la cúpula y la desventaja de las primarias es que tienden a ser sumamente caras, en los partidos grandes se vuelven tan caras como las mismas elecciones y generan un clima de enfrentamientos a lo interno de los partidos”, destaca.

Recuerda que algunas veces esos enfrentamientos fragmentan a los partidos a lo interno y se aplican las mismas prácticas de clientelismo que se dan en las elecciones generales.

El analista Jaime Porcell explica que las primarias han sido una gran fuente de agotamiento de los recursos de los partidos como también han generado divisiones que no son fáciles de superar, sin embargo es el mecanismo democrático que se ha escogido y hay que convivir con ellas y además desarrollar sentido de tolerancia.

Agrega que “es un ejercicio que activa, despierta a los partidos políticos y por otro lado es una especie de consulta a su membresía lo malo es que los divide y genera un costo importante de recursos que van a necesitar para las elecciones generales”.

Al respecto el abogado Miguel Antonio Bernal considera que en Panamá no hay partidos políticos como tal, sino grupo de presión económicos que se organizan.

“Las primarias terminan siendo una verdadera ficción porque se le permite a los partidos que no quieran realizar primarias no lo hacen y a otros los obligan a hacerlo en condiciones que no necesariamente los militantes puedan expresarse con toda la libertad”, a juicio de Bernal.

En la actualidad hay partidos que dentro de sus estatutos hacen obligatoria la celebración de elecciones primarias.

