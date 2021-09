Reformas Electorales: Se reanuda debate sin consenso total

Dos puntos esenciales no generaron consenso en la mesa de negociaciones que se estableció entre el Tribunal Electoral y los diputados, con referencia a las reformas electorales.

Versión impresa

El primer punto fue el referente al financiamiento público preelectoral de los candidatos de libre postulación.

La propuesta que se aprobó en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) fue aumentar a 15% el financiamiento a los independientes.

Sin embargo, los diputados no llegaron a un acuerdo con los magistrados y, como ha ocurrido con otras diferencias, se decidió mantener lo que dispone el actual Código Electoral, que es darle el 3.5% a estos candidatos.

"Habíamos sustentado, con datos estadísticos, el motivo para aumentar el financiamiento. No es un aumento caprichoso o fortuito, no obstante, no hubo el debido consenso", reconoció Heriberto Araúz, magistrado presidente del Tribunal Electoral.

El otro punto en el que no ha habido acuerdo es con respecto al fuero penal electoral, aunque el tema todavía no está cerrado.

Araúz informó que los diputados de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, preparan una redacción que se conversará el miércoles, cuando se reanuda el primer debate.'



Los candidatos independientes deberán entregar su informe de gastos a más tardar en 15 días.



Los candidatos que no sean escogidos por primarias, deberán ser seleccionados en el mes de julio anterior a las elecciones.



No tendrá derecho o se perderá cuando una persona sea contratada con posterioridad a la fecha de la elección.

En la CNRE se había acordado eliminar el fuero penal electoral, lo que no fue compartido por la mayoría de los diputados de la Comisión de Gobierno.

VEA TAMBIÉN: Cierran carril en Loma Cová por hundimiento de carretera

Durante la discusión de los primeros dos bloques, decidieron mantener el fuero y todos los artículos del Código Electoral que hacen referencia a esta figura.

El magistrado presidente del Tribunal Electoral expresó que en cuanto al financiamiento electoral hubo acuerdos en casi todos los artículos con excepción del referente a los independientes, lo que considera como un avance en estas negociaciones.

Con el encuentro de este lunes, concluye la revisión de lo aprobado en los dos primeros bloques y mañana debe reanudarse el debate.

Quedará a discreción de los diputados, iniciar la discusión del tercer y último bloque de las reformas, o aprobar los consensos logrados en las cuatro reuniones celebradas en el Tribunal Electoral.

VEA TAMBIÉN: Generación de nuevos contratos formales cayó 60% hasta agosto

El magistrado Araúz confía en que los diputados respeten lo acordado en la mesa del diálogo.

De igual forma, anunció que como corporación electoral retornarán a la Asamblea y estarán vigilantes cuando la discusión llegue al Pleno del Legislativo.

Dentro del tercer bloque figura la escogencia de los diputados en los circuitos plurinominales y las faltas, delitos y sanciones electorales, temas que se anticipan que serán igual de conflictivos, como los anteriores.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!