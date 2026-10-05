Se agota el tiempo para discusión de reformas; piden devolverlas a primer debate

A tres semanas de que culmine el periodo de sesiones ordinarias en la Asamblea Nacional, la discusión del proyecto de ley No. 699, que reforma el Código Electoral, sigue estancada en segundo debate, mientras genera opiniones a favor y en contra en los partidos políticos y la ciudadanía.

El tiempo restante, a juicio del abogado Jorge González, no será suficiente para que el tema sea abordado ampliamente con todos los sectores involucrados, que van más allá de quienes integran las distintas agrupaciones políticas del país.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Sostiene que las reformas electorales deben, al igual que ha sucedido en los últimos 15 años, facilitar la participación ciudadana en la política nacional; por ello, es necesario que se analicen con profundidad las modificaciones introducidas al documento en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.

El jurista considera fundamental que se resuelva la contradicción que existe entre el Tribunal Electoral (TE) y el Legislativo, especialmente en aspectos clave como los topes de financiación, la elevación de la cuota para la conformación de partidos políticos y las candidaturas independientes, y la eliminación de las listas de postulación en los circuitos plurinominales.

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana solicitó, ayer lunes, a la presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas, devolver la iniciativa a primer debate para propiciar una discusión más "amplia y participativa".

Lamenta que algunas propuestas de modificación no fueran analizadas con detenimiento y que se optara por someterlas a votación tras su lectura.

La directora de la organización, Olga de Obaldía, a través de la misiva enviada a Castañedas, reiteró que el tema debe ser revisado y ajustado en función de los principios de eficiencia, austeridad y rendición de cuentas.



Culminan el próximo 31 de octubre.



Los magistrados del TE rechazaron los cambios realizados al documento, al considerar que representan un retroceso para el sistema electoral panameño. Solicitaron a los diputados pensar en la institucionalidad del proceso y el beneficio de los ciudadanos, puesto que no apoyarán medidas que pongan en peligro la democracia del país, la equidad y transparencia de las próximas elecciones.



La directora de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Olga de Obaldía, considera que el tema debe ser revisado, en primer debate, y ajustado en función de los principios de eficiencia, austeridad y rendición de cuentas.

"Devolver el proyecto a primer debate permitiría fortalecer su legitimidad, incorporar observaciones relevantes y asegurar que las reformas electorales reflejen adecuadamente el interés público", esboza el escrito.

Los magistrados del TE también rechazaron los cambios realizados al documento, al considerar que representan un retroceso para el sistema electoral panameño.

Solicitaron a los diputados pensar en la institucionalidad del proceso y el beneficio de los ciudadanos, puesto que no apoyarán medidas que pongan en peligro la democracia del país, la equidad y transparencia de las próximas elecciones.

El presidente de la Comisión de Gobierno, Benicio Robinson, por su parte, ha defendido las modificaciones al documento, argumentando que las mismas fueron leídas y discutidas en una sesión pública y televisada.

Las reformas electorales, igualmente, causaron diferencias a lo interno del Partido Revolucionario Democrático (PRD), que la semana pasada decidió crear una comisión integrada por miembros del Consejo Directivo Nacional para analizar las nuevas disposiciones.