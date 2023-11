Tito Rodríguez: 'En los circuitos nos andan correteando'

El diputado Tito Rodríguez admitió que la Asamblea Nacional ha quedado muy mal ante la ciudadanía, lo que incide que nadie quiera saber de ellos.

"No nos podemos presentar en los circuitos porque nos andan correteando", comentó.

Precisó además que no ha recibido ningún centavo para aprobar el contrato tal y como sugirió uno de sus colegas.

"A mí la minera no me ha dado un centavo para que me anden amenazando por la irresponsabilidad de algunos diputados de hacer política barata", destacó.

Rodríguez puntualizó que le tensa situación debe atenderse y agregó que desea ver a sus hijos desfilar en noviembre.

"Tenemos un problema y creo que hay que ponerle atención al problema. Allí está caminando la juventud panameña", añadió.

El diputado resaltó que acudieron a la presidencia a solicitud de Laurentino Cortizo.

En esta línea recalcó que tanto el presidente como sus asesores ofrecieron las explicaciones respectivas.

"Las explicaciones del presidente y sus asesores a mí me convencieron porque después de 26 años ningún gobierno había tomado una decisión", comentó.

Otros diputados también compartieron sus posturas en torno a la situación que vive el país.

