Tribunal Electoral rechaza cambios de la Asamblea al proyecto de reformas al Código Electoral

El Tribunal Electoral (TE) rechazó los cambios introducidos por los diputados al proyecto de reformas al Código Electoral y advirtió que varias de las modificaciones aprobadas en primer debate representan retrocesos para el sistema electoral panameño.

La posición del TE surge mientras el proyecto de ley 699 avanza hacia su segundo debate en la Asamblea Nacional, luego de ser aprobado en primer debate por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.

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La institución pidió a los diputados actuar con prudencia y colocar el interés general por encima de intereses particulares al discutir las reglas que regirán las elecciones generales de 2029.

Puntos de conflicto

Entre los puntos que generan rechazo está el aumento de los límites para las donaciones privadas a candidatos a diputados y alcaldes, una modificación que, según el Tribunal Electoral, afecta los principios de equidad y transparencia que deben regir el proceso electoral.

También cuestiona que autoridades electas puedan mantener simultáneamente la titularidad de dos cargos y que se amplíen los plazos para que funcionarios con aspiraciones electorales permanezcan en sus puestos.

Defensa de la propuesta original

El Tribunal Electoral sostiene que su propuesta original fue construida dentro de la Comisión Nacional de Reformas Electorales y bajo principios de participación, transparencia, equidad y rendición de cuentas.

La Comisión de Gobierno introdujo numerosas modificaciones al proyecto presentado por el TE antes de aprobarlo en primer debate. El propio magistrado presidente, Narciso Arellano, reconoció que algunos de esos cambios podrían afectar la esencia de la propuesta, aunque señaló que todavía podían ser modificados o retirados durante el segundo debate.

Ahora el proyecto queda nuevamente bajo discusión de los diputados, mientras el Tribunal Electoral insiste en que las reglas para las elecciones de 2029 deben preservar la equidad y transparencia del proceso.