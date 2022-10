Tribunal Electoral y magistrados están envueltos en dudas, cuestionamientos y desconfianza

El Tribunal Electoral vuelve a estar en el ojo de la tormenta, a pesar de que los magistrados han tratado de desviar las acusaciones y culpar a activistas de las irregularidades detectadas.

El tema ha llegado a las denuncias administrativas y penales, y a las dudas sobre la transparencia del proceso de recolección de firmas de los precandidatos de libre postulación.

Si bien los magistrados han argumentado que la irregularidades han sido en el mal uso de la app por parte de los activistas de algunos precandidatos, hay quienes consideran que los principales culpables son los que están a cargo del Tribunal Electoral.

Para la diputada de Cambio Democrático, Mayín Correa los únicos culpables son los magistrados que debieron asegurarse que no se podían cometer irregularidades con la tecnología empleada para la recolección de firmas.

Incluso cuestionó qué sucedería si Panamá realizará las elecciones mediante voto electrónico. Ella dejó las dudas de la transparencia que podría ocurrir en un proceso de tipo digital.

El catedrático y abogado Miguel Bernal va más allá y plantea: “Mi opinión como lo he denunciado esta es una prueba fehaciente de la connotada proclividad que tienen estos magistrados a cometer actos fraudulentos y a permitir que se cometan”.

Considera que lo correcto sería que se abriese una investigación separando del cargo a los magistrados hasta tanto se logre determinar las causas de este grave delito que es un insulto para la ciudadanía, “que estemos todavía con este tipo de prácticas que cercenan los derechos ciudadanos”.

Bernal señala que de seguir la situación como está: “Lo que podemos esperar de la situación si sigue así es un fraude, un grandísimo fraude que es lo que ellos están preparando para poner a Carrizo en la Presidencia siguiendo las instrucciones de Cortizo”.

Argumenta el jurista que los constantes errores se deben a los negociados que tienen los magistrados para beneficiarse. Agrega que lo que pasa es que aquí no se les investiga. “Quién va a investigar a Valdés Escoffery que tiene 32 años de estar en este tipo de trapacería”, indica.

Por su parte el abogado Roberto Ruiz, quien hasta no hace mucho fue precandidato de libre postulación, es de la opinión que el Tribunal Electoral no ha aprendido o no ha querido aprender de los errores del pasado reciente.

Recordó que cuando él impulsó la revocatoria de mandato del alcalde de la ciudad capital, realizó constantes denuncias sobre los problemas que había con el app, pero los magistrados no quisieron tomarlo en serio y eso provocó incluso que se interpusiera una denuncia penal ante la Procuraduría de la Nación, que está pendiente todavía de que el procurador se pronuncie.

“Todo eso acumulado es lo que se está reflejando ahora en el proceso de recolección de firmas de libre postulación y ahora tiene más eco o más fuerza, porque ahora son muchas personas las que se están quejando, aquella vez solamente yo que era el proponente, pero en esta ocasión va haber una cantidad de precandidatos que desde hace rato, no ahora lo están denunciado.

Sumado a las irregularidades de la app, Roberto Ruiz le agrega el Centro de Atención al Usuario (CAU), donde las personas que llaman para apoyar a un candidato y luego la constancia les llega a nombre de otra persona.

El jurista dijo que desde que recogía firmas para la revocatoria le pidió al procurador de la Nación que se hiciera una auditoría forense con el departamento que tiene el Ministerio Público dentro del sistema del Tribunal Electoral, porque es la única forma de que se de una certeza que la información que está saliendo de la base es la correcta.

“Esto se empañó desde el proceso de revocatoria de mandato cuando ellos arbitrariamente rompieron los protocolos de seguridad en la base de datos del TE al eliminar la enumeración de las firmas y de allí siempre lo he manifestado el único responsable de todas esas actuaciones es Osman Valdés como director nacional de la DNOE tiene la responsabilidad única y exclusiva de todo lo que ha sucedido allí”, denunció Ruiz Díaz.

En medio de este escándalo Ruiz Díaz indica que ahora tienen que ver la forma como van a subsanar las irregularidades, porque ahora no puede ser que resulta que solamente hay mil y tanto por el app que el video no se ha podido verificar y que el Tribunal Electoral sea juez y parte que él decide sin llamar a los precandidatos que tienen esta situación para que vayan a verificar que cada uno vea los videos y le digan que hizo mal.

Explica que es necesario que se le de la oportunidad a los precandidato a rebatir y decir que ese video fue hecho conforme a las reglas del juego.

Agrega que: “Vamos a esperar que la Corte Suprema de Justicia decida quien será el nuevo magistrado y ver si esa figura puede ser el equilibrio en esa balanza, porque hay un desgaste, y hay que decirlo así, del modelo que tenemos del Tribunal Electoral que viene de hace más de 30 años con un mismo magistrado que realmente ya no da más de lo que él pueda aportar. Hay que mejorar el TE para poder que la gente recupere la garantías de que vamos a tener un proceso transparente en el 2024”.

Para tratar de aclarar el tema el Tribunal Electoral presentó tres denuncias ante la Fiscalía General Electoral (FGE): una para que la Fiscalía Administrativa Electoral investigue la posible comisión de una contravención por la validación de firmas de respaldo falsas por activistas que usaron la aplicación (app) de recolección de firmas diseñada por el TE de forma errónea y dos penales electorales para que la FGE investigue la posible comisión de delitos informáticos electorales relacionados con la suplantación de identidad en trámites digitales ante el TE por activistas que incurrieron en una actividad dolosa, además de la manipulación de medios digitales con el propósito de afectar la integridad del proceso electoral.

El TE reiteró que la aplicación (app) para la recolección de firmas de apoyo a precandidatos es una herramienta tecnológica confiable que equivale a la versión digital de un libro móvil, con la ventaja de que hace una validación biométrica instantánea de las personas que dan el apoyo, y que los hechos hoy denunciados fueron motivados por la negligencia de algunos activistas y precandidatos al usar la app y manipular información para alterar la confiabilidad de los ciudadanos en las aplicaciones que desarrolla el TE en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, de cara a la Elección General del 5 de mayo de 2022, convocada mediante el Decreto 29 de 30 de mayo de 2022, publicado en el Boletín del Tribunal Electoral 5065 del 31 de mayo de 2022.

