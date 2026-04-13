Un hombre de 20 años, presuntamente implicado en el asesinato del teniente del Cuerpo de Bomberos, Delvis González Saavedra, fue aprehendido durante una diligencia de allanamiento realizada en El Progreso, corregimiento de Puerto Caimito, en La Chorrera.

Delvis González fue reportado como desaparecido el 14 de agosto de 2025 y su cuerpo fue hallado el día 17 de agosto cerca de una quebrada en el sector de Las Yayas, corregimiento de Herrera.

Días antes, el automóvil de Saavedra había sido encontrado totalmente calcinado en un camino rural del corregimiento de Herrera.

Según un informe de la Policía Nacional (PN), el indiciado es solicitado por el Ministerio Público por el presunto delito contra la vida e integridad física, en la modalidad de homicidio.

Esta sería la cuarta persona aprehendida en relación con la muerte del bombero Delvis Saavedra, quien, según el examen forense, fue degollado.