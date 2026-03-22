Luis Enrique Carles González, de 34 años, fue asesinado a tiros la noche del viernes en una de las vías internas del sector de Loma Cová, distrito de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste.

Unidades de la Policía Nacional que acudieron al sector tras recibir vía telefónica una alerta sobre múltiples disparos, hallaron el cuerpo de Luis González al lado de un vehículo de color azul.

La víctima presentaba varios orificios de entrada de proyectiles de arma de fuego en la cabeza.

Como es común en estos casos, los vecinos del sitio donde ocurrió el hecho indicaron a la Policía Nacional no haber visto a nadie ni conocer al occiso.

Se confirmó, además, que el hombre asesinado no tenía prontuario policial.