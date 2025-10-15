Creación de zona libre de combustible en Colón busca reactivar la economía local

El Consejo de Gabinete aprobó una serie de medidas para impulsar la economía nacional, atraer inversión extranjera, recuperar activos estatales y proteger la producción agrícola panameña.

Entre estas decisiones destacan: la creación de una zona libre de combustible en Colón bajo la administración de Puma Marine, S.A., y la reducción de la Zona Franca de Davis para rescatar terrenos en abandono.

El Gabinete autorizó al Ministerio de la Presidencia a firmar un contrato con la empresa Puma Marine, S.A. para la operación y administración de una zona libre de combustible en el corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón.

Esta instalación tendrá una capacidad de 545 mil barriles y representará una inversión de 51 millones de dólares, generando empleos altamente calificados.

El contrato comprende la gestión de tanques, estaciones de bombeo, muelles y ductos para el manejo de petróleo crudo, derivados, gas natural y biocombustibles.

La Contraloría General de la República emitió observaciones al documento original, las cuales fueron ajustadas por la Secretaría Nacional de Energía antes de su aprobación definitiva.

Zona Franca de Davis para rescatar propiedad en abandono

Mediante la Resolución No. 22-25, se aprobó la reducción del área de la zona franca estatal de davis, ubicada en el corregimiento de Cristóbal, Colón, con el fin de recuperar terrenos en estado de abandono.

La superficie operativa pasará a 9,832.32 m², de acuerdo con lo establecido en la Ley 32 de 2011 y el Decreto Ejecutivo No. 62 de 2017.

La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR), actual administradora del área, sustentó la solicitud debido a falta de recursos para el mantenimiento y ausencia de actividad económica.

Asimismo, la UABR informó que existe una propuesta de la zona libre de Colón interesada en desarrollar el área actualmente inactiva, lo que permitiría revitalizar la economía local y atraer nuevas inversiones.