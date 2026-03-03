Panamá Femenina no se confía de San Cristóbal y Nieves para su partido de eliminatorias

La selección de Panamá pisará la cancha del SKNFA Technical Center en Basseterre, para su segundo partido eliminatorio mundialista que será ante San Cristóbal y Nieves a las 6:00 p.m (hora istmeña) como parte del Grupo E, camino al Mundial Femenino Brasil 2027.

"El grupo está enfocado, unido y afrontaremos este partido con mucho compromiso. El rival tiene un punto, pero eso no significa nada; nosotras debemos ir concentradas en hacer nuestro partido, ya que ningún partido es igual. Debemos jugarlo con las mismas ganas de siempre", expresó la delantera chiricana Ericka Araúz.

Las dirigidas por "Toñas" Is llegaron a la isla caribeña el pasado lunes, vienen de imponerse a Curazao por 1-6, mientras que San Cristóbal y Nieves cayó ante Aruba por la mínima de 2-1.

El Grupo E es liderado por Cuba con 4 puntos, Panamá y Aruba, ambos equipos tienen 3 unidades, San Cristóbal y Nieves (1) y Curazao (0).

Recordemos que solo avanza a los cuartos de final para el Campeonato Concacaf W 2026, el primer lugar de los seis equipos participantes en esta fase de la eliminatoria, donde lo esperan los clasificados Estados Unidos y Canadá.

Los cuartos de final se jugarán por eliminación directa según el ranking de la Concacaf.

Los equipos que avancen a la semifinal del torneo clasifican directo a la cita de Brasil 2027, los restantes tendrán la oportunidad de optar por los dos boletos a la repesca.

Los dos finalistas y el tercer lugar del Campeonato Concacaf W 2026, van a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.