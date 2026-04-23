La Fiscalía Anticorrupción llevó a cabo la operación "Refugio Seguro" en la provincia de Panamá Oeste, mediante la cual se efectuó la aprehensión del exalcalde de La Chorrera, Tomás Velásquez, y un exfuncionario del departamento de ingeniería municipal.

La operación inició alrededor de las 5:00 de la madrugada en el sector de Potrero Grande, corregimiento de El Coco, donde el exalcalde mantiene su residencia.

Las investigaciones se centran en la comisión del presunto delito de peculado por malversación de fondos en detrimento del Municipio de La Chorrera.

Velásquez fungió como alcalde durante dos períodos de gobierno entre los años 2014 y 2024, además de ser miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Además fue aprehendido un exfuncionario sin determinar que cargo ostentaba ni el delito por el que se le acusa.