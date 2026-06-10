Dos mujeres mueren tras trágica colisión en la vía Interamericana en Río Hato

Dos mujeres de 81 y 65 años fallecieron en el hospital Aquilino Tejeira como consecuencia de las lesiones sufridas tras colisionar el vehículo en el que viajaban contra un automóvil tipo pick-up. El hecho ocurrió en la carretera Interamericana, a pocos metros del puente de Río Hato, en la provincia de Coclé.

El accidente se registró sobre las 11:30 de la mañana del martes, según el reporte de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional en la provincia de Coclé.

Otras cuatro personas también fueron evacuadas hacia el mismo centro hospitalario con lesiones de consideración.

Equipos de rescate del Benemérito Cuerpo de Bomberos y ambulancias del área acudieron al sitio del accidente para auxiliar a los heridos.

Con este trágico hecho, aumentan a 16 las víctimas por accidentes de tránsito en la provincia de Coclé en lo que va del año.